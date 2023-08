Há algumas semanas, a Times Higher Education (THE) publicou seu renomado ranking mundial de universidades. Essa lista considera um conjunto de dimensões, como o ambiente de ensino-aprendizagem, pesquisa, citações, internacionalização e transferência de conhecimento para caracterizar as universidades. A pontuação alcançada permite que as instituições de ensino superior participantes sejam posicionadas e geralmente é usada para fazer comparações em cada país e entre eles.

Além desse ranking, desde 2019 a THE publica o Impact Rankings, que avalia as universidades em relação ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Trata-se de 17 objetivos que os países membros das Nações Unidas subscreveram em 2015, comprometendo-se a seguir um conjunto de ações conhecido como Agenda 2030, com o objetivo de avançar de forma integrada em três dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, social e ambiental.

Embora os governos sejam os principais agentes envolvidos em sua consecução por meio de políticas e programas públicos, o alcance esperado dos ODS, por serem universais, transformadores e civilizatórios, exige a participação de outros fatores: indivíduos, empresas, organizações civis, sociais e não governamentais e instituições de ensino superior.

Embora os ODSs não se concentrem no ensino superior, a medição do progresso das universidades em relação aos ODSs pode ser um elemento catalisador que permeia outros níveis administrativos e sociais, além de permitir a prestação de contas e destacar o trabalho que as instituições de ensino superior realizam nessa matéria.

As universidades participantes compilam informações relativas aos ODSs e recebem uma pontuação e classificação para cada um deles. Em 2023, os cinco primeiros lugares foram ocupados pela Western Sydney University (Austrália); University of Manchester (Reino Unido); Queen's University (Canadá); Universiti Sains Malaysia (Malásia) e University of Tasmania (Austrália).

Na América Latina, as 10 primeiras posições estão no México, Chile, Brasil e Argentina. Vale mencionar que as duas únicas universidades latino-americanas entre as cem primeiras posições são do México: a Universidad Nacional Autónoma de México, em 32º lugar, e o Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, em 92º lugar. Duas universidades latino-americanas estão no bloco de posições que vai do 101º ao 200º lugar, e as demais estão no bloco de posições que vai do 201º ao 300º lugar.

Tabela 1. Universidades latino-americanas e posição alcançada, 2023.

Posição Universidade País Ranking 1 Unam México 32 2 Itesm México 92 3 Unab Chile 101-200 4 Universidade de São Paulo Brasil 101-200 5 Universidade de Brasília Brasil 201-300 6 Universidade Estadual de Campinas Brasil 201-300 7 Universidad del Desarrollo Chile 201-300 8 Unesp Brasil 201-300 9 Universidad de Guadalajara México 201-300 10 Universidad Nacional de Córdoba Argentina 201-300

Fonte: elaboração própria com base em informações da Times Higher Education, 2023.

Como no caso do ranking mundial de universidades, podemos comparar o nível de cumprimento dos ODS pelas universidades por país. A Tabela 2 mostra os cinco países latino-americanos com as melhores posições alcançadas em 2023. A ordem em que são apresentados reflete a posição que ocupam as melhores cinco universidades de cada país.

Tabela 2. Universidades latino-americanas com a melhor posição no Impact Rankings 2023 por país.

País Universidad México Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma Metropolitana e Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Brasil Universidade de São Paulo, Universidade de Brasília, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Estadual Paulista e Universidade Federal do Pará Chile Universidad Andrés Bello, Universidad del Desarrollo, Pontificia Universidad Católica, Universidad Autónoma e Universidad de Santiago de Chile Argentina* Universidad Nacional de Córdoba e Universidad Nacional del Litoral Colombia Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad Eafit, Universidad CES e Universidad Pontificia Bolivariana

Em 2023 apenas participam duas universidades no Impact Rankings

Fonte: elaboração própria, mas com base em informações da Times Higher Education

Por último, entre as ações priorizadas pelas universidades latino-americanas em relação aos ODS, destacam-se em primeiro lugar: saúde e bem-estar (ODS 3), igualdade de gênero (ODS 5), trabalho decente e crescimento econômico (ODS 8) e paz, justiça e instituições sólidas (ODS 16), além do ODS 17, que é transversal a todas as instituições de ensino superior.

Embora haja poucas universidades latino-americanas com pontuações altas, isso não deve ser visto com maus olhos, mas sim como uma janela de oportunidade para as universidades que participaram em 2023 e para aquelas que ainda não aderiram, para que incorporem os ODS em seus respectivos planos estratégicos e formem as unidades encarregadas de seu monitoramento e avaliação.