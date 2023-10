O tema de hoje tem a ver com o universo das artes. Mais precisamente, o universo dos filmes e séries que não param de surgir no streaming, na internet, por todo lugar, abordando a temática do sexo. Será que tem alguma dica sobre esse assunto? Tem, sim, e vamos falar disso agora.



A primeira coisa que é preciso levar em conta é: estamos falando do universo das artes. Por mais que "a arte imite a vida", vale lembrar sempre que filme e série são uma coisa, e vida real é outra.



Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente assiste algo e acha que a vida fora do filme e da série tem de ser exatamente como o que assistimos. Mas isso não é verdade, não é mesmo? Afinal, estamos falando do universo da ficção: por mais que tenha tudo a ver com o que a gente vive na vida real, ali há um roteiro, há atores, há encenação.



O que equivale a dizer que, por exemplo, o beijo, o abraço, a ficada, o orgasmo e tudo o mais talvez não sejam tão lindos, coloridos, cheios de pose e incríveis como no universo dos filmes e das séries.

Cena da terceira temporada de 'Sex Education', na Netflix - Sam Taylor/Netflix

E a dica principal desta coluna é: sim, vale a pena assistir e se divertir com o universo dos filmes e séries, claro. O que não vale é se cobrar, e cobrar de quem estiver ao seu lado, a fazer tudo exatamente como o que você assistiu. Isso porque vida real não tem roteiro, nem encenação, nem melhor pose, ângulo ou sei lá mais o quê.



Na hora de viver as experiências amorosas e sexuais, você pode até se inspirar no que assistiu. Mas a dica é: faça do seu jeito, no seu tempo, de acordo com os seus limites e as suas possibilidades.

Dê espaço para a pessoa que está com você fazer também do jeito dela, no tempo dela, de acordo com os limites dela e as possibilidades dela. Assim, fica muito mais espontâneo e verdadeiro.

E, afinal, qual filme ou série assistir? Aqui vale soltar a sua curiosidade e ver o que lhe agrada. Sempre com olhos críticos e, especialmente, com bom senso.



Há uma infinidade de séries e filmes com a temática "amor e sexualidade na adolescência". Busque, então, o que lhe tiver a ver com você. E bom divertimento!



Se você tem alguma pergunta ou sugestão, mande para folhateen@grupofolha.com.br. Até a próxima coluna!