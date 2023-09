A gente já falou disso aqui nas nossas colunas, mas as dúvidas e solicitações para abordar mais sobre esse tema não param de chegar pra mim. Então vamos lá: hoje vamos falar de um tema que angustia uma parcela significativa dos homens, em variadas etapas da vida, que é a dificuldade de ter e de manter a ereção.

No entanto, nesta coluna, o foco será o mundo jovem: por que será que isso ocorre nesse universo, sendo que está tudo pra lá de bem com o corpo masculino nesta etapa da vida, ou seja, a saúde física está nota mil?

Aqui adentramos o terreno pantanoso das questões emocionais. Sim, são elas que prioritariamente comandam as possibilidades de prazeres, ou desprazeres, especialmente nesta fase da vida.

No corpo masculino ocorre assim: quando o rapaz está muito ansioso, uma descarga gigante de adrenalina entra em sua corrente sanguínea. Isso, ao chegar ao pênis, atrapalha todo o mecanismo da ereção, e faz com que o órgão fique flácido.

O segredo, portanto, é aprender a lidar melhor com essa ansiedade toda. E a primeira pergunta a se fazer é "O que me deixa assim, tão ansioso?".

Aqui arrisco algumas hipóteses.

Questões emocionais são a principal causa de problemas dessa natureza nessa fase da vida - Sir Manuel/Unsplash

Você pode estar com medo de o seu corpo reagir de forma negativa durante o encontro sexual. Ou seja, pode ter medo justamente de perder a ereção. Ou de ela não durar tempo suficiente para satisfazer quem está com você. Ou de se satisfazer.

Pode estar com medo também de ejacular precocemente, ou seja, de ser rápido demais. Ou o contrário: de ter dificuldade para sentir prazer, chegar ao orgasmo e, portanto, demorar para (ou nem conseguir) ejacular.

Você pode estar também muito inseguro com a questão da experiência. Por estar na fase de iniciação sexual, há muito ainda a descobrir sobre si mesmo e sobre como lidar com quem estiver ao seu lado. Como funcionam os seus mecanismos de prazer? O que é estimulante ou não? Como lidar com os desejos e as fantasias? O que fazer caso algo saia fora do planejado? Como lidar com possíveis dificuldades que surgirem na hora H?

Essas e outras questões podem ficar martelando a cabeça, e deixando tudo num terreno de uma enorme insegurança.

Você pode estar com muita vontade de viver logo tudo o que puder viver no sexo. Ou seja, está com muito desejo sexual, quer aproveitar isso ao máximo e o mais rapidamente possível. E essa pressa toda pode desembocar em uma ansiedade gigantesca: é uma vontade imensa de que tudo aconteça imediatamente. Ou melhor, "pra ontem", como muitos costumam brincar.

E, por fim, você pode estar muito preocupado com as conquistas amorosas e sexuais. Será que vai conseguir que a outra pessoa goste de você? O que você precisa fazer para conquistar alguém? Como convencer a outra pessoa a estar ao seu lado, seja amorosa e/ou sexualmente? Como encantar? Como lidar com tudo isso?

Essas são algumas das infinitas possibilidades de fatores que podem levar o jovem a se sentir tenso, inseguro, preocupado, com medo, com pressa e, em consequência, muitíssimo ansioso para a prática do sexo. E, com isso, vivenciar a tão temida dificuldade de ter ou manter a ereção.

Fazer o quê, então? Tentar a todo custo baixar o nível de exigência consigo é um grande passo. Outro: entender e aceitar que ter medo, se preocupar e ficar ansioso com tudo isso faz parte do processo de descoberta e aprendizado sobre si mesmo.

Aos poucos, e sendo menos exigente consigo, você vai aprendendo a se conhecer melhor, e descobrindo jeitos de ir se tranquilizando para poder viver, de forma confortável, todo o prazer amoroso e sexual.

Não tem fórmula mágica, já falei por aqui outras vezes, para lidar com as dificuldades que emergem na cama. Você vai precisar encontrar o seu caminho e ir com calma. Mais do que isso: vai precisar acreditar que, com as vivências, tudo pode ir se ajeitando. Para melhor, é claro!

Então, acredite em si! E até a próxima coluna!

Lembrando que se você tem alguma sugestão ou pergunta é só mandar para folhateen@grupofolha.com.br.