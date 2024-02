Uma recente pesquisa do Ministério da Saúde apontou que uma parcela significativa de adolescentes não sabe evitar a gravidez, até mesmo já tendo engravidado uma vez, e acaba gerando um segundo filho. Mas o que será que o mundo jovem precisa saber com urgência para evitar (mesmo) a gravidez fora de hora?

Várias coisas! Vamos à lista.

1. A primeira coisa a entender é que é muito difícil lidar com tudo o que envolve a prática do sexo. Além da ansiedade, das preocupações e dos medos em torno da prática em si, há ainda timidez e uma série de dificuldades em relação a si e ao próprio corpo. E, claro, há também as necessidades de evitar a gravidez fora de hora (com métodos eficazes) e as infecções sexualmente transmissíveis (com o uso de camisinha em todas as práticas sexuais), entre outros desafios.



Ou seja, não é fácil iniciar a vida sexual com prazer, saúde e responsabilidade. Pelo contrário: é muito difícil, delicado, complexo. E é nesse contexto conturbado que se insere a gravidez na adolescência.

O ideal na adolescência é combinar dois métodos de prevenção - Jardiel Carvalho/Folhapress

Portanto, se você tem dificuldades em lidar com isso tudo, entenda que iniciação sexual é algo complicado mesmo. Afinal, ninguém nasce sabendo. Descobrir como lidar com isso tudo, e especialmente aprender a evitar a gravidez fora de hora, é um grande desafio.

2. A segunda coisa a aceitar de vez é que não dá para iniciar a vida sexual sem a consciência de que a visita pelo menos uma vez ao ano ao médico ginecologista (para as moças) e também ao urologista (para os rapazes) passa a ser fundamental. Sim, tem que ir.



Pra quê? Pra ver como andam os hormônios e a saúde sexual como um todo, fazer os exames necessários e tratar o que for preciso. Essa atitude responsável com o próprio corpo (e também com quem vai estar ao seu lado) é fundamental para garantir uma boa saúde sexual.



Além disso, será também no médico ginecologista que as jovens vão encontrar o caminho mais certeiro para evitar a gravidez fora de hora. Em geral, a recomendação dos médicos é o uso de pílula anticoncepcional aliada à camisinha. Assim, a proteção é dupla: enquanto a pílula é um dos métodos mais eficazes para evitar a gravidez fora de hora, a camisinha oferece proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis.



Vale saber: é possível optar por usar, em vez da pílula, a injeção anticoncepcional ou o DIU (dispositivo intrauterino), por exemplo. Ou outro método seguro como esses. E é também por isso que a visita ao médico ginecologista é fundamental, pois é com esse especialista que a jovem vai escolher qual o método melhor para ela.

3. A terceira coisa a compreender de vez é que tem muito método usado para evitar a gravidez que oferece uma grande margem de falha. Um deles: o conhecido como "coito interrompido", que é a retirada do pênis da vagina antes da ejaculação. Esse método pode dar muito errado, porque antes mesmo de ejacular já pode sair do pênis uma gota de líquido lubrificante, e esse líquido já pode conter espermatozoides, e isso já pode levar a gravidez fora de hora. Enfim, escolha muito arriscada, você não acha?



Outro alerta: confiar só na camisinha como método para evitar a gravidez também não é uma aposta tão segura, apontam os médicos, especialmente nas fases de iniciação sexual. Isso porque, com os movimentos da penetração, a camisinha pode escapar do pênis e comprometer, assim, a eficácia do método.



Enfim, pra usar um método eficaz mesmo contra a gravidez fora de hora, só mesmo a jovem indo ao médico ginecologista e escolhendo com ele o que vai funcionar melhor para ela. Pegar dica com a amiga (e não ir ao médico) também não vale!

Se você seguir esses três passos, com certeza estará em um caminho bem certeiro para evitar a gravidez fora de hora. Aposte nisso! Vale muito a pena, acredite.

Até a próxima coluna!