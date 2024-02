Há uma grande quantidade de palavras no universo da sexualidade que a gente escuta por aí, mas que muitas vezes as pessoas não conhecem bem o significado. E (como falamos sempre por aqui) a busca de informação é uma atitude fundamental para quem quer lidar melhor com o tema do amor e do sexo, entre outros assuntos.



Pensando nisso, resolvi fazer hoje (e nas próximas semanas) um dicionário sexual, trazendo aqui alguns verbetes que valem muito a pena saber o significado. Vamos começar.

Afrodisíaco

É aquilo que é excitante e que estimula o desejo sexual. A palavra vem de Afrodite, nome da deusa grega do amor e da beleza.

Anorgasmia

É a ausência de orgasmo. Esse é o nome que os especialistas dão quando a pessoa tem dificuldade para consegui-lo. Tem solução para esse problema: uma dica é conhecer melhor o próprio corpo e seus mecanismos de prazer. Não se cobrar demais também ajuda muito.

Anticoncepcional

É um dos tipos de métodos para evitar a gravidez. O anticoncepcional pode ser encontrado em variadas versões: pílulas, injeção, adesivos e outras.

Bissexualidade

É a atração erótica (desejo) por pessoas de ambos os sexos: por homens e mulheres.

Brinquedo erótico

Nome que se dá a alguns produtos vendidos em sex shops, como os vibradores (objetos em forma de pênis, por exemplo, e que vibram) ou os sugadores de clitóris.

Camisinha

É o preservativo: um artefato feito em geral de um tipo de látex extrafino que serve para recobrir o pênis e evitar a transmissão de doenças.

Camisinha feminina

É a versão da camisinha usada para recobrir a região da vagina e parte dos lábios vaginais, e evitar a transmissão de doenças.

Carícia erótica

São os toques eróticos, ou seja, os que são feitos para explorar o próprio corpo e o corpo da outra pessoa com o objetivo de dar e de sentir prazer.

Clitóris

É o principal órgão do prazer feminino. Fica logo acima do orifício de entrada da vagina. Há quem diga que é como se fosse uma protuberância que se assemelha a uma pontinha de nariz. Acariciá-lo é uma das principais maneiras de a mulher atingir o orgasmo.

Coito interrompido

É o método de retirar o pênis da vagina antes de ejacular para evitar a gravidez. Mas não é um procedimento seguro, como alertam os médicos: antes mesmo de ocorrer a ejaculação, pode sair do pênis uma gota de líquido lubrificante que já pode conter espermatozoides e levar a uma gravidez.

Compulsivo sexual

É a pessoa viciada em sexo. Não se trata apenas de quem sente muito desejo sexual, como ocorre com a maioria dos jovens. É algo mais complicado: para o compulsivo sexual, o sexo parece que nunca traz satisfação de fato, além de ser algo que aprisiona, tortura, angustia e incomoda, como ocorre com qualquer outro tipo de vício (por álcool ou drogas por exemplo). É importante, nesses casos, buscar a ajuda de especialistas, entre eles o psicólogo e o médico psiquiatra.



Enfim, essas são algumas palavras do repertório sexual que valem a pena a gente conhecer melhor. Mas tem muito mais a saber... Então, até a próxima coluna!