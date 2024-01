Quem tem medo da extrema direita? O século 20 nos legou razões de sobra para termos medo da extrema direita. Mas, algo me diz que esse fato histórico não justifica pura e simplesmente o pânico que a expressão causa na bolha da inteligência pública. E por quê?

Ora, o século 20 também nos legou razão suficiente para temermos a esquerda —União Soviética, China e afins— e, no entanto, a palavra "esquerda", na mesma bolha que teme a extrema direita, não causa pânico nem xixi na cama, mas sim orgasmos múltiplos.

Dirá o leitor: "Mas que incoerência!". Dirá o escriba: "Tolinho, onde você achou que havia coerência na bolha dos cultos?"

O uso da expressão "extrema direita" pela inteligência pública tem lá suas imprecisões. Por exemplo, dizer que "Bibi" Netanyahu, ou seu partido, Likud, é de extrema direita, é coisa de iniciante, ignorante ou pura e simples má-fé.

Sua última coalizão para governar é, sim, de extrema direita religiosa. Puro oportunismo de fato. Péssimo para Israel. Fato.

Mas sua trajetória está longe de ser de extrema direita, mas sim, simplesmente, centro-direita. Pessoalmente, acho que esse "espectro" —palavra da moda, não?— político direita versus esquerda é pouco preciso.

O Likud então, partido de Menachem Begin, primeiro-ministro de Israel que ganhou o Nobel da Paz junto com Sadat, presidente do Egito, no acordo de Camp David, nunca foi de extrema direita, mas você pode, com facilidade, ler na imprensa profissional "especialistas" que fazem essa afirmação tranquilamente.

O caso da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni também salta aos olhos. Grande parte dos eleitores que a escolheram recusam absolutamente a denominação de extrema direita para ela. Você, inteligentinho, convidaria desavisadamente eleitoras e eleitores dela para jantar na sua casa, sem que seu estúpido preconceito, que em você opera como princípio metodológico, entrasse em ação.

A quase totalidade da inteligência pública pensa a chamada extrema direita como uma degeneração que só merece olhares de uma certa psicopatologia política. A extrema direita é mesmo péssima e deveria ser evitada. Mas, a esquerda também me parece ter sintomas de degeneração psicopatológica, no caso, sintomas claros de degeneração moral.

Quer ver? No Brasil, qualquer um sabe que o PT é uma gangue com ramificações profundas na inteligência pública, que vendeu a alma ao Diabo desde de que se lançou a tarefa de "transformar o mundo" e não tentar conhecê-lo.

Alguns jornalistas só faltam babar em frente das câmeras, ou nas páginas de grandes jornais, quando falam, escrevem ou ouvem a palavra "Lula". Uma humilhação para a classe. Onde já se viu um jornalista decente "torcer" para um governo, seja ele qual for? O fim da picada. Lixo moral puro.

Isso tem consequências mais graves e de longo alcance. Mas, antes, olhemos para a causa por detrás dessa miopia da imprensa e da mídia —da inteligência pública em geral— diante do fenômeno do crescimento da chamada extrema direita.

A causa é: a elite intelectual tem nojo do povo comum que "cheira a ônibus e trem suburbano". Mas não pode confessar abertamente, então fica nessa de "discutir" a extrema direita sem poder dizer frases como "esse povo idiota e ignorante só atrapalha votando em gente horrorosa". Essa é a frase que povoa as mentes dos profissionais do pensamento público. Como não podem confessar que desprezam o povo comum, ficam correndo atrás do próprio rabo.

Uma consequência de fundo é que essa incapacidade cognitiva impede que os profissionais do pensamento público sejam capazes de reconhecer que o povo comum possa considerar a elite intelectual de esquerda —quase uma redundância—, incluindo aí o todo poderoso Poder Judiciário, como uma classe opressora que enfia goela abaixo deles taras ideológicas e puro mau-caratismo político e jurídico como se fora a santidade de senhoras católicas.

O resultado é que a inteligência pública, na sua quase totalidade, não serve para nada se quisermos entender o estado da política hoje.