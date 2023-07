É antigo o preconceito que obras de fantasia enfrentam no meio literário. No ensaio "Sobre Histórias de Fadas", de 1939, o escritor J.R.R. Tolkien apontou o equívoco de uma das críticas, aquela que acusa o gênero de escapismo: a ideia de que feiticeiras, elfos, deuses e heróis com poderes mágicos servem apenas para desviar a atenção da realidade.



Em resposta, Tolkien não apenas não recusa a suposta pecha, como a exalta, a partir de sofisticada argumentação. "Por que deveria ser um homem desprezado se, ao descobrir-se numa prisão, ele tenta escapar?". Um prisioneiro não precisa escrever apenas sobre celas e correntes. Na verdade, quem demonstra mais hostilidade à ideia do escapismo são, por óbvio, os carcereiros.



A fantasia estimula a imaginação. Escritores do gênero precisam ter a habilidade de levar o leitor a experimentar um outro mundo. Para quem lê, é uma oportunidade para rever perspectivas e sentimentos a partir do contato com um novo universo.



Mas atualmente há um movimento para tornar a fantasia cada vez mais real. O filme "A Branca de Neve", produzido pela Disney, mudou aspectos do conto original para adaptá-lo a questões sociais da atualidade.

Cena da animação 'Branca de Neve e os Sete Anões' - Divulgação



Em entrevista, a atriz Rachel Zegler, que interpreta a personagem título, disse que o conto é antiquado por não representar mulheres em papéis de poder, e conclui: "Ela não será salva pelo príncipe. Ela não vai sonhar com o amor verdadeiro, mas sonhar em ser uma líder".



Agora, as meninas precisam lutar contra o machismo e lembrarem que são fortes e independentes não apenas no dia a dia, mas também no mundo da imaginação. Não há saída da realidade. Ninguém escapa. Estamos presos na cela política.



Como se ver um filme no qual a princesa é salva pelo amor fosse fragilizar as mulheres, ou como se apreciar histórias do gênero fosse uma espécie de traição à causa. Como disse Tolkien, "estão confundido a Escapada do Prisioneiro com a Fuga do Desertor", e acabando com a imaginação pelo caminho.