Treinadora: "A pressão em cima do nosso desempenho nunca foi tão grande. O governo brasileiro decretou ponto facultativo para assistir aos jogos da Copa do Mundo feminina. O torneio bateu um recorde histórico de ingressos vendidos. É uma oportunidade de ouro para aumentar a visibilidade e o engajamento do público no futebol feminino".

"Temos a maior artilheira da história das Copas, que não repercurte tanto nas redes sociais quanto certos jogadores, porque não sonega impostos, nem trai a namorada grávida no Dia dos Namorados. É por isso que hoje o treino vai ser diferente. Eu trouxe a Denise Kannenberg, preparadora de elenco, que vai trabalhar a entrega de vocês a esse grande espetáculo que é uma partida de futebol."

Denise: "É hora de brilhar, de ser protagonista da própria história. Preciso de uma voluntária para uma simulação. Rafa, vem driblando. Olha a marcação chegando ignorante, e é falta! Caiu, rolou, comeu grama. Agora vai batalhar um cartão amarelo com o juiz, fazendo um trabalho de chão bonito, gutural. Posição fetal, contrai bem o abdome. Pode gritar de dor, projeta a voz, expande o gesto. Rasteja até o pé dela como se ela fosse o verdadeiro árbitro. Agora implora por justiça."

Jogadora: "Justiça, por favor".

Denise: "Ele não fala português. Tem que comunicar com os olhos, com o corpo. Acessa essa dor dentro de você. Lembra os coleguinhas de escola que chamavam você de sapatão porque o que você gostava era de jogar bola. Lembra que as mulheres eram proibidas de jogar futebol no Brasil, por lei, na década de 1940. Lembra que até 2015 a seleção feminina não tinha nem uniforme próprio. Olha para o abismo que separa o teu salário de um jogador da seleção masculina, que ganha em torno de 60 vezes mais do que você. Mas você vai desistir por causa disso? Não vai, porque você é brasileira! Deixa a emoção tomar conta, se o David Luiz pode abrir o berreiro, você também pode. Pronto, juiz deu o cartão vermelho. Sustenta a personagem, levanta sentindo a lesão. Arrasta mais essa chuteira, olha para cima, pede força para Jesus Cristo, enxuga o rosto com a camisa. Sinalizou que está bem, pediu o carinho da torcida e voltou para o jogo. Bravo! Alguém aqui conhece o sistema do Stanislávski? Não? Tudo bem, hora da mímica. Que tema vocês preferem, música ou filme?"