O garçom aborda a cliente que fuma dentro do restaurante.

"Com licença. É que não pode fumar aqui. Essa área é de não fumante."

"Então eu estou no lugar certo, porque eu não sou fumante. Parei de fumar há dois anos."

Ilustração de Silvis para coluna de Manuela Cantuária - Folhapress

"Mas a senhora está fumando."

"Sim, mas porque eu bebi. Fumante é quem fuma todo dia, fuma um maço por dia, tem dente amarelo, voz rouca, pigarro, roupa fedendo."

"Se a senhora quiser fumar, precisa ir para a área de fumantes."

"Mas por que estou sendo expulsa da área de não fumantes, se eu sou não fumante?"

"Não fumante é quem não fuma. A senhora está fumando. A gente tem um espaço externo reservado para quem fuma."

"Mas eu não fumo! E está cheio de gente fumando lá. Sabe o perigo que é se expor à fumaça do cigarro dos outros?"

"Dois clientes já vieram reclamar. "

"Ah, então eles podem reclamar da fumaça e eu não? Eu sei muito bem que o fumo passivo é pior. O fumante passivo fica só com a parte ruim, que são os problemas de saúde, sem nem aproveitar a parte boa, que é fumar. Eu tenho dois cigarros aqui na bolsa, comprei no varejo. Posso dar um para cada cliente que está incomodado e resolvemos o problema."

"A solução é a senhora ir para a área de fumantes."

"Impossível. Não suporto fumante. É um pessoal muito sociável, que fica pedindo isqueiro e cigarro toda hora. Eu sou mais introvetida. Fora que são muito ansiosos. Ansiedade pega, sabia? Aí me dá vontade de fumar também, um horror. Não tenho nada a ver com essa galera. Não sou sedentária, pratico esportes. Quer que eu te mostre uma chapa do meu pulmão?"

"Não precisa."

"Sem contar o perigo de alguém passar na rua e me ver fumando lá fora. As pessoas têm preconceito com quem fuma, é um estigma."

"A senhora pode ficar aqui, só não pode fumar."

"Eu sei que não pode, que faz mal, que causa câncer, gangrena, hipertensão, infarto, derrame, bronquite crônica, enfisema. Obrigada pela preocupação, mas pode ficar tranquilo, que eu parei com o cigarro há muito tempo."

"Então o que tem na mão?"

"É um cigarro."

"Então. Não pode cigarro aqui. É proibido."

"Chato isso. Não pode fumar em lugar nenhum mais. Por isso que eu parei."