2023 foi o ano mais quente de que se tem registro. A temperatura média da Terra foi 1,48°C acima do observado no período pré-industrial (1850-1900). Em 2023 também foram observadas secas em várias regiões do planeta. Um relatório das Nações Unidas mostra que 1,84 bilhão de pessoas (quase um quarto da população do planeta) estavam em áreas enfrentando seca em 2022-23, 85% em países de renda baixa ou média.

A seca, dentre outras coisas, afeta a produção agrícola e a segurança alimentar, resulta em migração involuntária, aumenta a chance de queimadas, tem consequências negativas para a saúde e pode prejudicar o transporte marítimo de mercadorias (como ocorreu no Canal do Panamá).

No Brasil, a seca na amazônia criou cenários ambientais distópicos. O Rio Negro teve a pior seca desde que medições começaram a ser feitas em 1902. Comunidades que dependem de transporte fluvial ficaram isoladas afetando a saúde, educação, comércio, turismo etc.

Agentes de Saúde fazem ação de Combate à Malária no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) do Alto do Rio Negro - Divulgação/Sesai

O impacto do clima na navegabilidade dos rios é um dos desafios do SUS na amazônia. No estado do Amazonas, por exemplo, a rotina de logística de transporte é um desafio que piora durante períodos de seca. Dos 62 municípios do estado, 10 podem ser acessados por carro, 16 tem acesso apenas por avião, 21 apenas por barco, 12 por barco e avião, e 3 por carro e barco.

O garimpo ilegal, o desmatamento, as queimadas e a violência se somam a esses desafios. Portanto, o SUS na amazônia precisa ser inovador, criativo, participativo e colaborativo.

Parcerias e colaborações entre diferentes setores do governo e entre governo e a iniciativa privada são fundamentais para unir esforços e recursos no enfrentamento a problemas que são, por natureza, multisetoriais. Ações conjuntas entre saúde, meio ambiente e segurança pública são necessárias. A iniciativa privada poderia (e deveria) colaborar com insumos (veículos, combustível etc.).

O recente acordo com a empresa de internet via satélite (Starlink), do bilionário Elon Musk, poderia ser uma contribuição única para a saúde e a educação na amazônia, caso escolas e unidades básicas de saúde (UBS) fossem priorizadas. A expansão da Starlink, entretanto, não começou pelas escolas, nem pelas UBS. Antenas já foram apreendidas pela Polícia Federal e pelo Ibama pois eram usadas pelo crime organizado.

Buscar soluções demanda o engajamento da sociedade e a humildade de ouvir e aprender com as diferentes culturas e saberes que compõem a amazônia. Manaus inaugurará em breve uma UBS no Parque das Tribos, o único bairro indígena do Brasil. A UBS terá quatro equipes de atenção básica, atendimento com uso da medicina tradicional indígena, além de uma horta onde serão plantadas ervas utilizadas na medicina tradicional. Um exemplo de respeito à cultura local.

A atenção básica na amazônia não só precisa dos agentes comunitários de saúde, como também de agentes indígenas de saúde, que atuem de forma proativa nas aldeias onde moram. Sem esse elemento de atuação local é muito difícil evitar crises sanitárias.

Um ano após a crise humanitária observada no povo yanomami, ainda há fome, desnutrição, malária e volta do garimpo. Uma criança não fica desnutrida da noite para o dia. Crianças yanomamis com nível de desnutrição severa revelam falhas da política de atenção à saúde dos povos indígenas. Mostram a ausência de profissionais que detectem problemas e evitem que uma crise aconteça.

A presença permanente das Forças Armadas na área yanomami pode ajudar a conter o garimpo. Mas e a saúde? E as outras terras indígenas?

Mudar a política de atenção à saúde dos povos indígenas é mais do uma necessidade, é uma obrigação.