"Crie corvos e eles te arrancarão os olhos", diz o provérbio espanhol. Acho mais sonoro no idioma original: "Cría cuervos y te sacarán los ojos". E vem bem a calhar quando olhamos de perto o lucro recorde do novo gigante das finanças Nubank.

O banco roxinho, que ganhou fama pelos cartões de crédito, registrou lucro de US$ 1 bilhão em 2023, revertendo o prejuízo de US$ 9,1 milhões em 2022. Além disso, está chegando à marca de 100 milhões de clientes —dos quais quase 25% abriram a conta no último ano.

Nubank divulgou lucro de quase US$ 1 bilhão em 2023 - Paulo Whitaker/Reuters

Com crescimento no Brasil, no México e na Colômbia, o Nu criou uma carteira de crédito que, no fim de dezembro, rendia juros de US$ 8,2 bilhões —aumento de 91% em um ano, conforme noticiado. Seu ROE, que é o retorno sobre patrimônio líquido, indicador-chave de rentabilidade, foi de 5%, no fim de 2022, para 23%, no apagar das luzes de 2023.

"E onde estão os corvos?", você vai perguntar. Para encontrá-los, é preciso ver que uma das prioridades do banco para o ano passado era acelerar a concessão de crédito no Brasil, com e sem garantia. E conseguiu: aumentou o volume de empréstimos de US$ 900 milhões para US$ 2 bilhões.

No entanto, a concessão de crédito não pode, nem deve, depender da vontade do credor. Emprestar dinheiro só dá lucro quando o devedor pretende pagar —o submundo da agiotagem está aí para provar.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Acontece que desde dezembro de 2021, quando fez seu IPO na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, focado em expandir o negócio, o Nubank viu a inadimplência de seus clientes praticamente dobrar.

No caso das dívidas de mais de 90 dias, o indicador de inadimplência (cuja sigla é NPL) saiu de 3,1%, para os atuais 6,1%. Para as dívidas de 15 a 90 dias, o NPL foi de 2,6% para 4,1% —aumento de 57%.

Não se pode descartar a conjuntura geral da economia ao analisar os dados, obviamente. A alta inflação no período dificultou a vida de quem precisa escolher entre pagar o aluguel e empurrar com a barriga a fatura do cartão. Mas o endividamento geral dos brasileiros se manteve praticamente estável.

Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, em dezembro de 2021, 76,3% das famílias brasileiras estavam endividadas. No fim de 2023, o número foi para 77,6% —crescimento de apenas 1,3 ponto percentual.

Comparar com outro player, já estabelecido, do setor também ajuda a entender o problema. De dezembro de 2021 a dezembro de 2023, a inadimplência no Itaú teve crescimento de 13% (chegando ao patamar de 2,8%), para dívidas acima de 90 dias, e de 27% (atingindo 2,3%), para aquelas entre 15 e 90 dias.

Diferentemente do Itaú, a facilidade de conseguir um cartão de crédito —com limite alto— e a fama de "bom moço entre os bancos" serviram bem ao marketing e à expansão do Nubank.

Agora, com a nova lei que limita em 100% os juros cobrados pelo rotativo do cartão, ter uma massa de devedores é um negócio muito menos rentável do que era até ano passado, quando a média de juros do rotativo no Brasil era de mais de 460%.

Com seus quase 100 milhões de clientes em carteira, o banco encara um dilema: começa a pesar a mão nas cobranças, diminuindo a satisfação de seus clientes e sacrificando a sua expansão, ou segue a alimentar os corvos do crédito fácil, correndo risco de vê-los fora da gaiola, estraçalhando seus números no futuro.