O ano de 2023 alvoreceu no Brasil, na visão de alguns analistas e economistas do mercado financeiro, como um desastre anunciado. Nuvens carregadas prefiguravam um cenário de estagnação do PIB, inflação em alta, juros futuros incontroláveis e possível retorno aos padrões malignos do segundo mandato de Dilma Rousseff.

Em março, a situação se mostrava um pouco menos catastrófica, mas as expectativas dos entendidos, não a mera opinião, continuavam bastante negativas. A mediana do boletim Focus, uma consulta que o Banco Central faz ao oráculo do mercado financeiro —sem equivalente voltado a outros setores, como indústria, comércio ou o agro—, apontava para um crescimento do PIB de 0,84%.

Comentaristas econômicos asseguravam que deveria ser isso mesmo. O boletim estava certo. Economistas de bancos e financeiras, os "especialistas", alguns com certa afetação esnobe diante da plebe ignorante, ensinavam que não havia motivos para imaginar alguma coisa diferente.

Prédio do Ministério da Fazenda, em Brasília

Bem, sabemos hoje, alguns meses depois, que o PIB deverá fechar o ano com expansão de 3% —ou muito próximo disso. Não é uma defasagem desprezível.

"Ah, foi o agro", disseram alguns, diante do bom resultado, quase que em tom acusatório. A culpa era da supersafra, financiada, aliás, por vultosos recursos públicos. Mas, afinal, os especialistas não sabiam o que estava acontecendo no agro? Aparentemente não. Siderados pelo fiscalismo, quem sabe, não se deram ao trabalho de investigar e entender o que se gestava no mundo da produção, a chamada economia real.

Logo vieram também os sinais de desinflação. O Focus (a esse ponto já mais para 'fora de Focus') foi mais uma vez surpreendido. "Mas o núcleo resiste, o núcleo resiste", sussurravam as raposas felpudas pelos corredores das finanças. Para piorar, verificou-se também uma retomada significativa dos negócios na Bolsa de Valores. Os títulos da imprensa se encaminhavam para o recorde no uso da fórmula "indicador surpreende". PIB surpreende, IPCA surpreende, Bolsa surpreende...

Claro que os indicadores melhores não garantem um panorama róseo. Mas com certeza mais promissor. Não foi, diga-se, uma exclusividade do nosso ambiente tropical. "A inflação, por quase qualquer medida, tem diminuído de forma surpreendentemente rápida e indolor. Mas muitas pessoas não estão aceitando isso; a negação da desinflação está aumentando", escreveu Paul Krugman em setembro, no caso referindo-se à economia americana. A "negação da desinflação", vejam só.

Os tiros n'água têm, na realidade, um longo passado. Seria um erro presumir, como se sugeriu, que os equívocos eram decorrência da má vontade do mercado financeiro com o governo Lula, embora saiba-se que ela existe, aliás nos dois sentidos. Para 2022 mesmo, o último ano de Jair Bolsonaro, as pitonisas informadas estimavam crescimento de 0,4% do PIB —e terminou em 2,9%.

Bernardo Guimarães tratou do tema numa coluna nesta Folha, também em setembro. Comparou o histórico de desacertos do Focus com o que seria um chute razoável, ou seja, a aposta que o PIB iria crescer o mesmo que havia crescido no ano anterior. "Um chute desinformado erraria muito mais. A diferença, porém, não é tão grande assim: a média dos erros das expectativas de mercado é 58% da média dos erros dos chutes", mostrou. Lembrou também que "com exceção de 2017 e 2021, nos últimos dez anos, os erros de previsão das expectativas de mercado e do chute desinformado foram muito parecidos".

O economista levanta algumas hipóteses para tantas falhas, mas afirma que parte da explicação "é que não entendemos tanto sobre o que acontece na economia". Uma constatação humilde, que talvez por si seja um convite a moderar as atenções dispensadas a tais prognósticos.