O PIB foi maior que o esperado. A boa notícia trouxe à atenção os erros de previsões econômicas.

Em consultorias, instituições financeiras e centros de pesquisa, muita gente trabalha para prever o crescimento do PIB (e outras variáveis macroeconômicas) nos meses e anos seguintes. Quão boas são essas previsões?

O principal indicador de expectativas de crescimento do PIB é dado pela Pesquisa Focus, que agrega as previsões de diversas instituições.

Como avaliar a qualidade dessas estimativas?

Se eu fosse chutar um número para o crescimento do PIB de um país sobre o qual eu nada sei, eu diria "igual ao do ano passado". Esse parece um bom ponto para comparação.

Como se comparam as expectativas de mercado, dadas pela Pesquisa Focus, com esse chute?

A figura abaixo mostra o valor absoluto dos erros de previsão nos dois casos. Por exemplo, se a previsão era de crescimento de 3%, o erro será de um ponto percentual se o crescimento observado for 2% (PIB foi pior que se esperava) ou 4% (surpresa foi positiva).

De maneira geral, os erros nas previsões da Pesquisa Focus são menores. Um chute desinformado erraria muito mais. A diferença, porém, não é tão grande assim: a média dos erros das expectativas de mercado é 58% da média dos erros dos chutes.

Erros de previsão - Reprodução

O erro mediano das expectativas medidas pela Pesquisa Focus desde 2000 é 1,4 ponto percentual.

Nos últimos dez anos, as expectativas de mercado foram muito mais precisas que o chute desinformado em dois anos: 2017 e 2021. Nos dois casos, o PIB havia caído muito no ano anterior, e a Pesquisa Focus corretamente indicava que esse desempenho não se repetiria.

Todavia, com exceção de 2017 e 2021, nos últimos dez anos, os erros de previsão das expectativas de mercado e do chute desinformado foram muito parecidos.

O quadro de antes de 2013 é bem diferente. Os erros nas expectativas de mercado são tipicamente bem menores. Mas, ainda assim, no geral, as previsões parecem menos precisas do que poderíamos imaginar.

Por outro lado, nesta segunda-feira, enquanto os termômetros em São Paulo marcavam mais de 30 graus Celsius, as previsões para quarta-feira indicavam uma máxima de 19 graus. Muito provavelmente, não errarão por mais de 1 ou 2 graus.

Por que é tão difícil prever o crescimento do PIB?

Parte da explicação é que muitos eventos imprevisíveis afetam a economia. A crise da Covid em 2020 é o exemplo mais claro e a responsável pelo maior erro da Pesquisa Focus –quem iria adivinhar que o PIB cairia tanto em 2020? Mas há muitos outros exemplos.

Frentes frias não têm o costume de mudar de rumo com tanta frequência.

Outra parte da explicação é que não entendemos tanto sobre o que acontece na economia.

Medir crescimento do PIB já é um enorme desafio. Para comparar o que foi produzido neste ano com o ano passado, precisamos considerar a inflação. Os desafios técnicos para estimar essas duas variáveis são enormes. Meteorologistas só precisam descansar na sombra de uma árvore com um termômetro.

É ainda mais difícil medir o estoque de capital. Quão produtivas são as máquinas e equipamentos espalhados pelo Brasil? Quais ainda funcionam?

O problema só piora quando queremos avaliar o capital humano. Quão produtivas serão nossas mentes?

Por fim, as dificuldades vão além dos problemas de medição. Ainda temos muito a aprender sobre o funcionamento da macroeconomia.

Com pouca informação sobre os ingredientes e alguma ideia sobre a receita, tentamos estimar o tamanho do bolo que será produzido ano que vem –e medido de modo bem aproximado.

Difícil...