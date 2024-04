Os ataques de Elon Musk ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes parecem ter como principal objetivo angariar apoio político da extrema direita e sua periferia para garantir um ambiente favorável a seus negócios. Particularmente, o sul-africano americano procura evitar que o Brasil, a exemplo de outros países, caminhe para regulamentar as plataformas digitais.

Musk é uma verdadeira Tchutchuca da China, onde o X é vetado pelas autoridades. As instalações da Tesla naquele país salvaram e salvam boa parte de sua lavoura. Suas relações com a cúpula do governo, ou seja, do Partido Comunista Chinês, são descritas como quase carnais. Não dá um pio sobre liberdade de expressão e outras prerrogativas democráticas.

O empresário Elon Musk, dono da rede social X - Guglielmo Mangiapane/ Reuters

No caso de um regramento democrático, claro que há regulamentações e regulamentações. A que seria justificável deveria considerar a premissa de que crimes reconhecidos como tais fora do ambiente digital também sejam passíveis de punição em seu âmbito.

O blá-blá-blá do magnata da Tesla, Space X e da plataforma X sobre liberdade de expressão é de um oportunismo constrangedor —e apenas expõe a falta de caráter da personagem.

O herói dos ultraconservadores parvos, todavia, não é bobo. Aproveitou-se de uma situação específica do Brasil para desafiar a Justiça e fazer campanha sobre o que seria uma tendência ditatorial do governo Lula em orquestração com o STF.

É uma movimentação que atravessa fronteiras e congrega um punhado de Olavos de Carvalhos internacionais. A farsa transcorre justo no momento em que se desmascara a tentativa frustrada de golpe de Jair Bolsonaro e seus asseclas. Como dizia Paulo Francis, nasce um otário a cada minuto.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Nada disso, contudo, obscurece a evidência de que o STF e o ministro Moraes precisam afinar seus instrumentos, depois de uma necessária elevação de tom para impor uma reação institucional ao bolsonarismo golpista —que cooptou a Procuradoria Geral da República, fazendo de Augusto Aras um pet do Planalto.

Como já se apontou, os inquéritos conduzidos por Moraes, com amplo apoio do tribunal, carecem de transparência e clamam por modulação. O magistrado está cultivando uma imagem de justiceiro que não faz bem à própria democracia.

Não tenho nenhuma preocupação com o que os EUA podem achar de uma eventual suspensão do X no Brasil, o que seria uma estultice, obviamente. Depois de Trump, os americanos têm muito do que se envergonhar e se indignar em casa mesmo.

Musk não comete nenhum crime ao criticar ou atacar Moraes e o STF, muito menos ofende a soberania nacional, como certa jequice nacionalista de esquerda vem insistindo. Faz sim parte da liberdade de expressão criticar ou se indignar com presidentes, tribunais ou juízes sejam de que país for.

Outra coisa é a empresa do fanfarrão desrespeitar determinações judiciais, transgressão que precisa ser enfrentada dentro do alcance das leis. A reação de Moraes às agressões verbais foi um tanto intempestiva e gerou uma situação mais complicada do que seria desejável. No final das contas, tem muita espuma nesse coquetel, que só ajuda a acirrar os ânimos e insuflar a claque da direita —o objetivo, afinal, de Musk e seu cortejo de bajuladores.