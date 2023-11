Discriminações de gênero e de raça são abomináveis e devem ser punidas exemplarmente, em qualquer situação. A boa notícia é que a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) anunciou que estabelecerá políticas para além do CDC (Código de Defesa do Consumidor) e que tomará providências assim que tiver conhecimento de casos de racismo. É o mínimo que se espera das autoridades, inclusive na área de consumo.

Já escrevi várias vezes sobre os abusos cometidos contra cidadãos no comércio, motivados por racismo e preconceito de gênero. Lamentavelmente, casos em que a discriminação se torna violência não são exceções. A prática de "vigiar" pessoas em lojas e supermercados é tão comum quanto as promoções de preços.

Guilherme Quintino, que afirmou ter sido vítima de racismo na Zara do BarraShopping

Com os sistemas de câmeras presentes em praticamente todos os estabelecimentos comerciais, que registram todo o movimento ocorrido nos estabelecimentos, não há razão para a vigilância ostensiva de consumidores. A segurança só deveria atuar quando fossem praticados crimes, e não "ficar de olho" em algumas pessoas, como se estivesse escrito na testa delas que pretendam cometer algum delito. E isso é muito pior quando a desconfiança decorre de racismo ou de outras formas de preconceito, inclusive devido à vulnerabilidade socioeconômica.

O diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Senacon, Vitor Hugo Ferreira do Amaral, comentou recentemente que o mercado quer ter pessoas negras como consumidoras mas ao mesmo tempo age com racismo. Também criticou publicidades que tratam as mulheres como objetos e a chamada taxa rosa (quando um mesmo produto custa mais para as mulheres do que para os homens).

A Senacon também informou que, além das notas técnicas apresentadas este ano, terá mais diretrizes para proteger os direitos de adolescentes, crianças, consumidores com deficiência e idosos.

É óbvio que diretrizes, notas técnicas e mesmo políticas públicas são muito relevantes, mas elas têm de modificar práticas, caso contrário ficarão restritas a boas intenções. A efetiva transformação só ocorrerá no dia a dia se houver uma combinação de campanhas educativas com multas, detenção e outras penalidades para quem perseverar nas criminosas discriminações.

