Vale a pena comprar ou alugar imóveis, automóveis e outros bens de maior valor monetário pela internet?

Sempre que ouço essa pergunta, sou obrigada a responder ‘depende’, o que parece me colocar em cima do muro. Mas depende, sim, de uma série de fatores, como familiaridade com negócios online, perfil mais ousado ou conservador e as referências e garantias oferecidas pelo vendedor.

No caso do imóvel, há questões básicas, como saber se as fotos e vídeos são mesmo da casa ou apartamento, assegurar-se que o bem não esteja alienado, não tenha débitos escondidos, não esteja penhorado etc. E até mesmo se pertence mesmo ao suposto dono.

Pesquisar dados do imóvel ou do carro pela internet e fazer uma visita para ver o bem pode ser a melhor combinação na hora da compra ou aluguel - Adobe Stock

Mesmo no aluguel de casas, especialmente em período de veraneio, os golpes se avolumam. A família escolhe o imóvel, paga o valor solicitado, e ao chegar ao endereço, fica sabendo que a casa nem estava para alugar. Um golpista montou o anúncio e desapareceu. Ou a casa foi alugada para várias famílias no mesmo período, o que já foi bem explorado em comédias cinematográficas.

Sugiro, então, uma compra (ou aluguel) híbrida, ou seja, faça a pesquisa pela internet, mas vá até o imóvel desejado, solicite documentos que comprovem a propriedade e a negativa de débitos. Converse com vizinhos para saber se há problemas frequentes como enchentes, se a região é violenta, enfim, informe-se sobre o entorno da casa ou do apartamento que pretenda comprar.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Da mesma forma, compare as ofertas de veículos que lhe interessam, os preços, as condições técnicas, as garantias mecânicas e etc. Mas exija ver o veículo ao vivo e em cores antes de fechar negócio.

Se tiver um perfil de consumidor mais arrojado, e acreditar em compras a distância, ao menos procure sites confiáveis, que ofereçam mais garantias relativas ao produto adquirido. Jamais aceite fazer pagamentos antes de ter acesso ao bem adquirido e documentos que comprovem o negócio em cartório.

Também não acredite em preços muito inferiores à média do mercado. Milagres não costumam acontecer nas relações comerciais.

Quanto mais documentos, anúncios, garantias e opiniões tiver, maior será sua proteção contra golpes. Isso vale, também, para leilões. Quando são realizados por bancos ou pela Receita Federal, a segurança é bem maior. Há boas ofertas, e o consumidor tem mais convicção de que não será ludibriado.

Normalmente, golpes estão associados a pechinchas inacreditáveis. Nas quais, aliás, ninguém deveria acreditar mesmo. A ânsia de levar vantagem geralmente está associada a grandes perdas. Não se precipite, e compre com toda a segurança possível e imaginável.