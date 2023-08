Vai morar sozinho pela primeira vez? Veja dicas de aluguel

PEGADINHAS

Cuidado com o que Bruno Rossini chama de "pegadinhas de horário". Escolha horários em que seja possível experimentar a vida do entorno do imóvel para medir barulho, trânsito etc. "Não adianta visitar um apartamento no sábado às 14h, você não vai entender o que tem ao redor", diz Rossini.