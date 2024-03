Neste Dia Internacional da Mulher, eu poderia trazer estatísticas terríveis para mostrar como ainda falta muito para o mundo ser menos desigual, perigoso e injusto para as mulheres, mas é o que faço nos outros 364 dias do ano. Vou arriscar um conselho, que, às vezes, é bom, sim. Acredite no homem. Sério. Não quando ele diz as coisas que você quer ouvir, mas aquelas que deveriam ser o alarme de que o boy é cilada. Não, com você não vai ser diferente. Ele não vai mudar com o tempo. Tanto faz se é egoísta, cafajeste ou machista, o que já engloba tudo.

Homens assim têm convicções "imexíveis", não são flexíveis e acham que as mulheres foram feitas para servi-los. Enquanto a maioria de nós, infelizmente, ainda tenta se encaixar em relações em que não cabe, esse tipo de sujeito se espalha quanto mais é espremido. Ele nos dá sinais o tempo todo do grande traste que é, mas estamos muito ocupadas em romantizar o futuro de uma relação que não tem nem presente.

VadimGuzhva - stock.adobe.com

Gozamos e somos infelizes. Então, se ele disser que não serve para você, mesmo que não seja com essas palavras, acredite.

Se ele disser, "eu sou assim", acredite. Não está nem remotamente disposto a rever o comportamento ou qualquer outra coisa que você aponta como inadequado. De falta de comprometimento, passando pela divisão de responsabilidades à toalha molhada em cima da cama, se ele diz que é assim, assim será.

Se ele se mostrar desinteressado por tarefas domésticas, acredite. O fofo jamais vai lambuzar as mãos em detergente e nunca na vida passará perto de uma vassoura. A lavanderia de casa, na imaginação dele, tem sinalizado em letras enormes "Área restrita – apenas pessoas autorizadas", no caso, você.

Se ele disser que trabalha muito, acredite. E isso será a senha para que tudo mais seja menos importante, incluindo a sua profissão e a sua carreira. Homens assim enxergam trabalho feminino quase como um hobby, algo que a gente faz no intervalo da vida doméstica, entre os cuidados com a casa, os filhos, a vida social e os almoços de domingo.

Se ele disser que não foi feito para ser fiel, e isso for importante para você, acredite. Mesmo que ele tenha trazido as escovas de dente e já tenha uma gaveta no seu armário. Diante de qualquer cobrança sua, ele vai te lembrar de que avisou. Quem é que está errado?

Se ele disser, "não é você, sou eu", acredite. Ou o querido faz muita terapia e entende que é uma pessoa complicada e que tem dificuldades em se relacionar ou ele é um grande de um bosta e não tem coragem de dizer que não quer mais.

Se ele disser que o futebol é sagrado às terças, quintas, sábados e domingos, acredite. Ele não vai mudar os hábitos porque, na sua opinião, há coisas mais interessante para fazer, o sol está brilhando lá fora, os amigos requisitam a presença. Você vai passar o resto dos dias justificando a ausência de outra pessoa em almoços, festas, viagens, formaturas, batizados. Pior, se sentirá sozinha mesmo que na teoria seja acompanhada.

Se ele diz que não está pronto para um relacionamento, acredite. Ninguém está pronto, ainda assim a maioria ao menos está disposta a tentar acertar. O cara que usa isso como desculpa para não se envolver só tem medo de dizer que não está pronto para se relacionar com você e, em geral, aparece com uma aliança no dedo três meses depois. Aconteceu comigo.

Se ele disser qualquer dessas coisas e você ainda insistir, só digo uma coisa: trouxa.