Vou contar um segredo que pode abalar as estruturas do "Clube da Luta": o feminismo também é para você, amigão. Aquele movimento que você pensa ser exclusivo para mulheres, que é mi-mi-mi, na verdade, tem lugar reservado no sofá para o sexo oposto. Então, pegue sua pipoca e reserve uns minutinhos de leitura sobre como o feminismo é o melhor amigo que um homem nunca soube que precisava.

Primeiro, feminismo é um convite para derrubar as velhas paredes do patriarcado que, acredite ou não, também te aprisionam. Sim, estou falando sobre a pressão para ser o provedor, ser sempre forte, nunca chorar e saber consertar qualquer coisa, desde um coração partido até um motor de carro. O feminismo diz: "Ei, está tudo bem em não saber a diferença entre um parafuso Philips e um de cabeça chata". Libertador, não é?

No meu castelo feminista, entrei com a furadeira e meu marido com a indicação dos melhores documentários e sua masculinidade continua inabalável. Tive que aceitar ser meu próprio "marido de aluguel", mas me livrei de ir ao supermercado, coisa que detesto, o que ele assumiu com maestria. É sobre isso. Sobre dividir tarefas, equilibrar pratinhos, redistribuir o dia a dia para que não fique pesado para nenhum dos dois.

Feminismo. Eu sei que essa palavra tem o poder mágico de fazer homens revirarem os olhos. Primeiro, vamos desmistificar uma coisa: ser feminista não significa que você tem que trocar sua cerveja por suco verde ou que sua carteirinha de "homem macho" será revogada na primeira reunião. Eu mesma prefiro cerveja. O feminismo, na verdade, é tipo aquela ferramenta multifuncional que você não sabia que precisava, mas que, uma vez que descobre, não consegue mais viver sem.

Pense nisso: você já se sentiu desconfortável com expectativas de "ser homem"? Não pode chorar —no máximo até os três anos—, não pode errar, fracassar, se envolver emocionalmente, sentir dor, ficar doente, ter medos, inseguranças, dúvidas. Sim, é cansativo, eu sei. O machismo é cansativo, por isso o mundo está cheio de mulheres exaustas.

O feminismo chega chegando, dizendo: "Ei, isso tudo é uma bobagem socialmente construída! Quer chorar vendo 'O Rei Leão'? Vai fundo. O feminismo te apoia".

Quem disse que homem não chora? O patriarcado. Chore, meu filho. O mundo é duro. Sou mulher, sei o que estou dizendo. Expressar emoções não só é saudável, como também evita que você exploda por frustrações acumuladas no cangote da pobre da colega de trabalho, ou pior, que queira descontar isso em sua mulher. Sabemos que acontece, mas preciso te dizer que agora é crime. Sugiro falar de seus sentimentos enquanto bebe uísque caubói, bem machão, ou suco verde, que também é coisa de machão. Está tudo certo.

Uma coisa que ninguém te falou é que um homem feminista é muito mais atraente. Estamos em 2024, sensibilidade está na moda e faz de você um parceiro melhor. Imagine ser conhecido como o cara que realmente ouve e entende. Apoiar a luta das mulheres não só vai elevar seu nível na dança do acasalamento, mas também te transformar num gostoso empático. Empatia é sexy e dá mais tesão do que barriga tanquinho.

E para aqueles preocupados com trabalho, aqui vai uma boa notícia: o feminismo luta por igualdade de oportunidades, o que significa que sua parceira pode ganhar tanto ou mais do que você. Isso não só é justo, mas também significa que vocês podem dividir a conta do jantar ou as despesas de casa sem ferir o ego de ninguém. Menos pressão para ser o "provedor", mais liberdade emocional e, quem sabe, até licença-paternidade estendida. Já imaginou poder passar mais tempo com seus pequenos sem alguém questionar sua masculinidade? O feminismo faz esse trabalho sujo por você. Está na promoção da Semana Internacional da Mulher e em debates no Congresso.

Além disso, ser feminista significa estar no lado certo da história. Quer ser lembrado como um herói da igualdade ou o vilão da opressão? Imagine um futuro em que seus filhos e sobrinhos não serão julgados pelos estereótipos de gênero e não serão babacas assediadores. Soa como um lugar melhor, não?

Então, meu caro, antes de recuar para a caverna da masculinidade tradicional, considere dar uma chance ao feminismo. "F-word" não é um palavrão, é só luta por direitos iguais e ainda te dá de brinde a chance de ser um verdadeiro homem do século 21. Ninguém vai confiscar sua carteirinha de macho. Na verdade, você pode até ganhar um upgrade.