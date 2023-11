Financial Times

Não faz muito tempo, "a maioria dos governos acreditava que uma integração econômica mais próxima promoveria a prosperidade a longo prazo. Agora, a integração é vista como uma fonte de risco e insegurança."

É assim que a Capital Economics, sediada em Londres, introduz uma análise intrigante sobre "a forma da economia mundial fragmentada em 2024".

Economia e política sempre interagem. Hoje, no entanto, a política se tornou mais importante. Seu conceito, então, é de uma economia global sendo remodelada pelas tensas relações entre os EUA e a China.

A Capital Economics argumenta que os países podem ser divididos em cinco grupos: os EUA e seus aliados próximos; países que tendem para os EUA; os não alinhados; aqueles que tendem para a China; e a China e seus aliados próximos.

O primeiro grupo é composto pelos EUA e Canadá, Europa (exceto Hungria), Japão, Austrália e Nova Zelândia. O segundo grupo inclui, acima de tudo, a Índia, mas também Colômbia, México, Marrocos, Turquia e Coreia do Sul.

O grupo não alinhado inclui, significativamente, Brasil, Indonésia e Nigéria. O grupo de países que tendem para a China inclui a Argentina (verdade, até alguns dias atrás!), grande parte da África (incluindo a África do Sul), Iraque, Cazaquistão e, sugere a Capital Economics, Arábia Saudita. Por fim, os fortes aliados da China incluem Rússia, Irã e Paquistão.

Existe uma distinção fundamental entre o primeiro grupo e todos os outros. As democracias de alta renda compartilham valores fundamentais (se continuarão a compartilhar dependerá dos resultados das eleições presidenciais dos EUA em 2024).

Os outros grupos são definidos muito mais pelo que são contra do que pelo que são a favor. Rússia e Irã são aliados de conveniência para a China, e vice-versa. Eles compartilham um inimigo. Mas ainda são muito diferentes um do outro.

No entanto, tais alianças de conveniência podem moldar tanto as relações econômicas quanto as políticas. O inimigo do meu inimigo pode, por um tempo, de fato ser um bom amigo.

O bloco da China representa metade da massa terrestre do mundo (excluindo a Antártida), em comparação com 35% do bloco dos EUA. Também abriga ligeiramente mais pessoas do mundo (46%, contra 43%).

Mas ainda gera apenas 27% do PIB mundial, quase todo ele na própria China, em comparação com 67% no bloco dos EUA. Isso ocorre porque, crucialmente, a maioria dos países de alta renda do mundo está neste último.

As formas como o equilíbrio pode mudar são o bloco dos EUA se desintegrar, provavelmente sob Donald Trump, ou a economia chinesa crescer mais rápido do que a Capital Economics espera agora.

O pessimismo desta última sobre as perspectivas da China pode ser excessivo, mas está longe de ser absurdo. A China, de fato, enfrenta ventos contrários fortes para um alto crescimento nos próximos vinte e cinco anos.

Não é surpreendente que o bloco da China seja mais importante na indústria do que no PIB. Assim, sua participação na produção industrial mundial foi de 38% em 2022, contra 55% do bloco dos EUA.

Se o bloco da China alcançará igualdade na indústria nos próximos 25 anos depende principalmente do desempenho da manufatura indiana em relação à da China. Na agricultura, o bloco da China gera 49% da produção, em comparação com 38% do bloco dos EUA, porque contém muitos produtores de commodities.

Em 2022, 144 países negociaram mais mercadorias com a China do que com os EUA. Os EUA foram o parceiro comercial maior para apenas 60 países. Mas metade do comércio mundial de mercadorias foi entre países classificados como pertencentes ao bloco dos EUA.

Essa perspectiva mais ampla é realmente útil. A Alemanha, por exemplo, é amplamente considerada a aliada dos EUA com os laços comerciais mais estreitos com a China. Mas apenas 11% de seu comércio de mercadorias foi com o bloco da China no segundo trimestre de 2023, enquanto 86% foi com outros países do bloco dos EUA, principalmente seus parceiros europeus.

Nas atividades financeiras e fluxos de capital, o bloco dos EUA continua dominante. Embora seu lugar no investimento direto estrangeiro (IDE) tenha diminuído nos últimos vinte e cinco anos, ainda representou 84% do estoque total de IDE por país investidor e 87% por país receptor em 2022.

Isso ocorre porque as empresas dominantes do mundo e os destinos mais atraentes permanecem dentro dele. Essa lacuna não se fechará sob Xi Jinping.

Cerca de 86% do investimento global em carteiras também está dentro do bloco dos EUA e apenas 2% dentro do bloco da China. O IDE entre os blocos dos EUA e da China é três vezes maior do que o IDE dentro do bloco da China: Rússia e Irã podem ser aliados de conveniência da China, mas apenas tolos colocariam grande parte de seu capital em petroestados economicamente desfavorecidos. Os investidores chineses não são tolos assim.

As reservas cambiais ainda consistem predominantemente em ativos denominados em moeda dos Estados Unidos e de seus aliados. No segundo semestre de 2023, esses ativos representaram 87% das reservas de moeda estrangeira, apenas um pouco abaixo dos 89% três anos antes.

Isso ocorre porque apenas esses países fornecem ativos financeiros líquidos de longo prazo. Eles podem não ser tão seguros como costumavam ser, devido ao uso de sanções. Mas não existem boas alternativas.

É muito improvável a China querer fornecê-los, pois isso exigiria a liberalização e abertura de seus mercados financeiros, incluindo os mercados de dívida pública chinesa.

Muitos países desejam ver os Estados Unidos e seus aliados, as potências dominantes dos últimos dois séculos, sendo reduzidos mais do que apenas um ou dois degraus. Mas eles estão mais unidos e economicamente poderosos do que o grupo de descontentes da China.

O evento que provavelmente mudaria rapidamente esse equilíbrio seria uma decisão dos Estados Unidos de desfazer suas alianças. Isso seria um dos atos mais dramaticamente prejudiciais à própria nação na história global. Levaria muito mais tempo para o bloco da China superar o bloco dos Estados Unidos em todos os aspectos relevantes do peso econômico. Talvez nunca o faça.