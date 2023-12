Faz quase quatro anos desde que o mundo tomou conhecimento da Covid-19. Isso desencadeou uma grande queda na atividade econômica, seguida por uma rápida recuperação geral, as guerras Rússia-Ucrânia e agora Gaza —preços dispararam (especialmente de alimentos e energia) e taxas de juros entraram em alta. Em segundo plano, as mudanças climáticas estão se tornando cada vez mais evidentes.

Sede do Banco Mundial em Washington, DC, nos EUA - Daniel Slim/AFP

O que tudo isso significa para os mais pobres do mundo? A resposta é que o progresso passado na eliminação da extrema pobreza diminuiu drasticamente. Nos países que contêm a maioria das pessoas mais pobres do mundo, ele simplesmente estagnou. Para que isso melhore, esses países precisarão de uma assistência mais generosa dos entes oficiais doadores.

A tão criticada era da globalização ajudou a reduzir enormemente a proporção da população mundial vivendo em extrema miséria. Atualmente, o Banco Mundial define isso como uma renda inferior a US$ 2,15 (R$ 10,46) por dia a preços de 2017. O número de pessoas em extrema pobreza, assim definido, caiu de 1,87 bilhões (31% da população mundial) em 1998 para uma previsão de 0,69 bilhões (9% da população global) em 2023.

Infelizmente, a taxa de declínio diminuiu drasticamente: de 2013 a 2023, a taxa de pobreza global cairá em uma previsão de pouco mais de 3 pontos percentuais. Em contraste, caiu 14 pontos percentuais na década anterior a 2013. (Veja os gráficos.)

Por que essa desaceleração na taxa de queda da extrema pobreza aconteceu? A resposta é que ela diminuiu nos países mais pobres do mundo —aqueles elegíveis para empréstimos do Fundo Internacional de Desenvolvimento (FID), o braço de empréstimos suaves do Banco Mundial.

A proporção da população em extrema pobreza no resto do mundo caiu de 20% em 1998 para uma previsão de apenas 3% em 2023. Caiu cerca de 4 pontos percentuais apenas entre 2013 e 2023. Enquanto isso, nos países elegíveis para o FID, a proporção de extrema pobreza também caiu, de 48% em 1998 para uma previsão (ainda alta) de 26% em 2023. Mas a redução foi de apenas 1 ponto percentual entre 2013 e 2023, enquanto havia sido de 14 pontos percentuais na década anterior.

Não é que a extrema pobreza tenha desaparecido completamente nos países mais ricos. Ainda se prevê que haja cerca de 193 milhões nessa condição em países não elegíveis para o FID hoje. Mas o número nos países elegíveis para o FID é de 497 milhões, 72% do total global de 691 milhões.

Além disso, com a proporção de extremamente pobres no resto do mundo em apenas 3%, é razoável supor que, com um crescimento geral modesto, isso será eliminado principalmente até 2030. É claro, então, que o objetivo de eliminar a extrema pobreza de nosso mundo só será alcançado ao focar a atenção e os recursos nos países mais pobres do mundo, onde a maior parte da extrema pobreza está concentrada e onde ela também é mais arraigada.

Setenta e cinco países são suficientemente pobres para serem elegíveis para recursos do FID. Dos 75, 39 estão na África. Alguns deles também são elegíveis para empréstimos nos termos mais caros do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Isso inclui Bangladesh, Nigéria e Paquistão.

Não há dúvida de que os países elegíveis para o FID incluem muitos dos piores geridos do mundo. Mas eles também são frágeis de várias maneiras e, portanto, estão presos em armadilhas da pobreza, das quais é desesperadoramente difícil escapar, especialmente quando são atingidos por choques, como têm sido. Além disso, eles não precisam ser "buracos sem fundo".

O FID foi criado há mais de meio século em grande parte para ajudar a Índia. De fato, o FID às vezes até mesmo foi chamado de "Associação de Desenvolvimento da Índia". No entanto, a Índia agora se formou com sucesso e é um doador. De fato, o FID tem uma longa lista de formandos, incluindo a China.

O FID está agora usando sua 20ª reposição, de julho de 2022 a junho de 2025. Dada a urgência de acelerar o crescimento, reduzir a extrema pobreza e enfrentar os desafios das mudanças climáticas nos países empobrecidos, a próxima reposição precisará ser muito maior, como argumentou Ajay Banga, presidente do Banco Mundial, em sua revisão de meio de mandato.

O último Relatório Internacional da Dívida do Banco Mundial, divulgado na semana passada, revela outra poderosa razão pela qual mais recursos do FID são necessários: esses países se tornaram muito dependentes de fontes de financiamento mais instáveis e caras. Assim, o relatório afirma que "Para os países mais pobres, a dívida se tornou um fardo quase paralisante: 28 países elegíveis para empréstimos do [FID] estão agora em alto risco de angústia da dívida. Onze estão em angústia."O problema da dívida é mais geral. Mas é especialmente significativo em países com concentrações tão altas de pessoas desesperadamente pobres.

Esses problemas de dívida não são tão surpreendentes. Entre 2012 e 2021, a proporção da dívida externa elegível ao FID devida a credores privados saltou de 11,2 para 28,0 por cento. Em parte como resultado disso, o serviço da dívida dos países elegíveis ao IDA saltou de US$ 26 bilhões (R$ 126,5 bilhões) em 2012 para US$ 89 bilhões (R$ 433 bilhões) em 2022, sendo que somente os pagamentos de juros saltaram de US$ 6,4 bilhões (R$ 31,14 bilhões) em 2012 para US$ 23,6 bilhões (R$ 114,83 bilhões) em 2022.

Acima de tudo, a participação de detentores de títulos e outros credores privados nos compromissos totais caiu de um pico de 37 por cento em 2021 para meros 14 por cento em 2022. Esse é um comportamento clássico dos credores ao lidar com mutuários marginais: voltam para casa quando o Federal Reserve aperta a política monetária. No total, a parcela dos países elegíveis ao IDA em risco de dificuldades financeiras atingiu 56 por cento em 2023, diz o relatório.

O endividamento comercial por parte desses países é simplesmente inseguro. Parte de sua dívida pendente precisará ser perdoada. Mais importante, eles precisarão de muito mais financiamento concessional. Não é apenas um dever dos países ricos, mas também está em seu interesse fornecer os recursos de que precisam para escapar da armadilha da pobreza. Bilhões de pessoas já fizeram isso. Agora vamos concluir o trabalho.