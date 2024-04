Financial Times

A decisão do Irã de intensificar seu conflito com Israel , lançando uma série de drones armados e mísseis, deixa o risco de uma guerra aberta entre os dois países, possivelmente envolvendo os EUA, ainda mais próximo.

Não é segredo, afinal, que Binyamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel em apuros, há muito deseja destruir o programa nuclear do Irã. Alguns nos EUA têm o mesmo desejo. Esta não seria a chance dos favoráveis à guerra?

Sistema antimíssil opera na cidade de Ashkelon, em Israel, após ataque do Irã - Amir Cohen - 14.abr.24/Reuters

Em coluna publicada em outubro de 2023, argumentei que a escalada do ataque assassino do Hamas contra Israel era o principal perigo para a economia mundial.

Mesmo que a dependência de petróleo na economia mundial tenha diminuído pela metade nos últimos 50 anos, ele continua sendo uma fonte essencial de energia. Uma grave interrupção no seu fornecimento teria efeitos econômicos adversos.

Além disso, a região do Golfo é de longe a produtora de energia mais importante do mundo: de acordo com a Statistical Review of World Energy de 2023, ela contém 48% das reservas comprovadas globais e produziu 33% do petróleo mundial em 2022.

Pior ainda, de acordo com a Energy Information Administration dos EUA, 20% do fornecimento mundial de petróleo passou pelo Estreito de Hormuz, no Golfo, em 2018. Este é o ponto de estrangulamento do fornecimento global de energia. Uma guerra entre Irã e Israel, possivelmente incluindo os EUA, poderia ser devastadora.

Os legisladores responsáveis pela economia mundial reunidos em Washington esta semana para as reuniões do FMI e Banco Mundial são espectadores: eles só podem torcer que conselhos sábios prevaleçam no Oriente Médio. Se o desastre de fato for evitado, como ficaria a economia mundial?

Sobre essa questão, como de costume, o World Economic Outlook do FMI oferece esclarecimentos. Não porque suas previsões necessariamente se provarão corretas. Se algo grande acontecesse, isso definitivamente não aconteceria. Mas ele fornece uma visão sistemática de onde o mundo está agora.

Resumidamente, como Pierre-Olivier Gourinchas, o economista-chefe do FMI, explica em sua introdução, o desempenho recente da economia mundial tem sido notavelmente melhor do que se temia, apesar dos choques na produção e inflação causados pela pandemia, o ataque da Rússia à Ucrânia, o aumento nos preços das commodities e o aperto acentuado na política monetária.

Como ele observa, "apesar de muitas previsões sombrias, o mundo evitou uma recessão, o sistema bancário se mostrou em grande parte resiliente e as principais economias emergentes e em desenvolvimento não sofreram paradas súbitas" no financiamento.

Notavelmente, o aumento da inflação não desencadeou espirais de salários e preços incontroláveis. No geral, a economia mundial se mostrou mais flexível e as expectativas de inflação melhor ancoradas do que muitos esperavam. São boas notícias.

É digno de nota que o crescimento cumulativo da produção em 2022 e 2023 superou as previsões de outubro de 2022 do FMI para a economia global e todos os agrupamentos significativos dentro dela, exceto, crucialmente, para os países em desenvolvimento de baixa renda (LIDCs, na sigla em inglês).

O mesmo ocorreu com o emprego, exceto nos LIDCs, novamente, e na China. A economia dos EUA tem sido particularmente robusta. A da zona do euro, muito menos.

Uma questão interessante é o motivo pelo qual o aperto monetário teve tão pouco efeito na produção. Uma explicação é que a política fiscal foi favorável, especialmente nos EUA. Outra explicação é que as taxas de juros reais caíram, em vez de subirem, porque a inflação subiu. Isso está mudando agora.

Outra é que uma alta proporção de hipotecas está em taxas fixas: houve um aumento especialmente grande na participação no Reino Unido. Além disso, o aumento da poupança na pandemia ajudou a financiar o consumo. No entanto, isso está acabando agora. Políticas monetárias rígidas ainda podem ter um impacto considerável com defasagem.

Enquanto o desempenho a curto prazo da economia mundial tem sido surpreendentemente bom, o desempenho a longo prazo tem sido o oposto. Declínios acentuados no crescimento do PIB real per capita ocorreram em todo o mundo desde os primeiros anos deste século.

O colapso no crescimento da "produtividade total dos fatores" (TFP, na sigla em inglês) —a melhor medida de inovação— tem sido particularmente significativo. Nos LIDCs, o crescimento da TFP ficou negativo entre 2020 e 2023.

A desaceleração no crescimento da TFP explicou mais da metade da queda geral no crescimento. De acordo com o relatório do FMI, a crescente má alocação de capital e trabalho entre empresas dentro dos setores explicou grande parte dessa desaceleração. Pode-se mudar essas coisas, mas não será fácil fazê-lo.

Uma razão para essa desaceleração provavelmente é a perda de dinamismo no comércio mundial, que é sempre uma fonte potente de competição.

As principais conclusões desse relatório, então, são um desempenho econômico recente surpreendentemente robusto, exceto entre os países em desenvolvimento de baixa renda, juntamente com uma desaceleração no crescimento de longo prazo, em grande parte devido à desaceleração no crescimento da produtividade em toda a economia.

No entanto, é desnecessário dizer que também existem grandes incertezas. Por um lado, podemos ver um aumento temporário no relaxamento fiscal relacionado às eleições. Surpresas positivas, especialmente no fornecimento de mão de obra, podem acelerar ainda mais a queda na inflação.

A inteligência artificial pode trazer um choque positivo surpreendente para o geralmente fraco crescimento da produtividade. Reformas bem-sucedidas também podem acelerar o crescimento da produção potencial. No entanto, por outro lado, o crescimento da China pode cair bruscamente.

Existem também riscos muito evidentes para a estabilidade financeira, fiscal, política e geopolítica global. O comércio mundial pode ser prejudicado pelo protecionismo. Uma guerra entre Israel, os EUA e o Irã poderia explodir no Oriente Médio, com enormes consequências para os preços de energia e commodities. As maiores vítimas de tal caos seriam, como de costume, os mais pobres.

Podemos ter gerenciado os choques melhor do que o esperado. Mas estamos pisando em ovos e devemos agir com cuidado.