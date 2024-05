Financial Times

As pessoas estão vivendo mais do que nunca. Isso, como eu observei recentemente, criou tanto oportunidades quanto desafios. Mas adiar a morte é apenas uma parte da história demográfica. A outra parte é a queda nos nascimentos. A combinação dos dois está criando grandes mudanças no mundo em que habitamos.

A ideia de "transição demográfica" tem quase um século. As sociedades humanas costumavam ter populações aproximadamente estáveis, com alta mortalidade combinada com alta natalidade. Na Inglaterra e no País de Gales nos séculos 18 e 19, as taxas de mortalidade despencaram, mas as de fecundidade não.

O resultado foi uma explosão populacional, até que, finalmente, as taxas de fecundidade também entraram em colapso.

À medida que os benefícios do crescimento econômico e dos avanços em medicina e saúde pública se espalharam, a maioria do mundo seguiu uma transição semelhante, mas muito mais rápida.

Como resultado, o número de seres humanos aumentou quatro vezes nos últimos cem anos, de 2 bilhões para 8 bilhões. Com o tempo, no entanto, a natalidade seguiu a mortalidade.

O resultado foram taxas de fecundidade em queda (nascimentos por mulher) em grande parte do mundo. De acordo com um estudo recentemente publicado na Lancet, "a fecundidade está diminuindo globalmente, com taxas em mais da metade de todos os países e territórios em 2021 abaixo do nível de reposição".

Para o mundo como um todo, a taxa de fecundidade foi de 2,3 em 2021, pouco acima do nível de reposição, abaixo de 4,7 em 1960. Para os países de alta renda, a taxa de fecundidade foi de apenas 1,6, abaixo de 3 em 1960. Em geral, os países pobres ainda têm taxas de fecundidade mais altas do que os mais ricos, mas elas também têm diminuído lá.

O que explica esse colapso nas taxas de fecundidade? Uma parte importante da resposta é a maravilhosa surpresa de que mais crianças sobreviveram do que o esperado (ou desejado). Assim, as pessoas começaram a praticar várias formas de controle de natalidade, contrariando o que Thomas Malthus havia previsto.

Mas o desejo de ter muitos filhos também diminuiu drasticamente. Isso, de forma fascinante, aconteceu apesar das ideologias de gênero reacionárias. No Irã dos mulás, por exemplo, a taxa de fecundidade caiu de 6,6 em 1980 para 1,7 em 2021.

Um grande motivo para essa mudança foi que, para seus pais, as crianças passaram de um valioso ativo produtivo para um bem de consumo caro. Como argumentou o falecido Gary Becker, as pessoas passaram a desejar poucos filhos de alta qualidade (e com formação completa), em vez de muitos.

Isso ocorreu em parte porque esse era o tipo de trabalhador que a economia recompensava. Mas a educação prolongada faz com que as crianças consumam tempo e dinheiro. Além disso, a participação feminina na economia aumentou drasticamente no século 20, incluindo em carreiras altamente qualificadas.

Isso aumentou o "custo de oportunidade" de ter filhos, especialmente para as mães, mais ligadas à criação dos filhos. Assim, elas têm filhos mais tarde, ou até mesmo não têm.

Em "The Economics of Fertility: A New Era" ["A Economia da Fertilidade: Uma Nova Era"], uma excelente pesquisa publicada pelo National Bureau of Economic Research em 2022, os autores argumentaram que onde a assistência pública à infância é mais generosa, as mulheres são incentivadas a combinar carreiras com a maternidade.

A ausência desse tipo de ajuda, sugere-se, ajuda a explicar as taxas de fecundidade excepcionalmente baixas em grande parte do leste da Ásia e do sul da Europa, onde o apoio aos pais é limitado.

No entanto, isso não está mais tão claro: as taxas de fecundidade recentemente caíram bem abaixo do nível de reposição, mesmo nos Estados de bem-estar social nórdicos.

Essa mudança global em direção a taxas de fecundidade muito baixas, com exceção (até agora) da África subsaariana, está entre os eventos mais importantes em nosso mundo.

Uma implicação é que a população da África está prevista para ser maior do que a de todos os países de alta renda de hoje, mais a China, até 2060. Outra é que as pirâmides populacionais familiares, com os maiores números nas idades mais jovens, estão se invertendo.

Na Coreia do Sul, por exemplo, os homens com idades entre 50 e 54 anos representam 4,3% da população, enquanto aqueles com idades entre 0 e 4 anos representam apenas 1,5% dela. Inversões semelhantes estão ocorrendo em outros lugares, incluindo China e até, embora mais lentamente, na Índia.

Uma fecundidade extremamente baixa certamente criará enormes desafios. Um deles é como manter sistemas de aposentadoria ou de saúde à medida que a população em idade ativa diminui drasticamente. Uma resposta será, de fato, vidas profissionais muito mais longas.

Outra poderia ser a imigração. Mas a imigração necessária para estabilizar populações em sociedades com fecundidade baixa, ou ainda mais baixa, seria enorme e, como tal, certamente politicamente e até mesmo praticamente impossível.

Além dessas questões, há a questão se a escassez de jovens inevitavelmente privaria uma economia da tomada de riscos da qual o progresso tem dependido. Ao mesmo tempo, uma população em declínio a longo prazo ajudaria a reequilibrar as demandas humanas com a capacidade de suporte do planeta e a saúde das outras espécies com as quais o compartilhamos.

Por último, mas não menos importante, quais são as políticas relevantes? A capacidade das sociedades de aumentar as taxas de fecundidade é limitada, especialmente porque precisariam influenciar o comportamento de pessoas jovens instruídas e bem-sucedidas, o que é muito difícil de fazer.

No entanto, as sociedades têm interesse em filhos se eles também os tiverem no futuro. Ajudar as pessoas a terem os filhos que desejam de maneiras que se encaixem em seus próprios planos deve ser um foco da política.

É essencial, no mundo moderno, ajudar os pais, especialmente as mulheres, a conciliarem carreiras com filhos. Parece claro que muitos não sacrificarão a independência do primeiro pelos encargos do segundo, por maiores que sejam os prazeres que as crianças possam trazer.

Indo além, muitas políticas devem ser reconsideradas: em uma sociedade que envelhece, por exemplo, haverá mais domicílios e, portanto, uma necessidade de mais habitação.

Essas mudanças demográficas são profundas. Gostemos delas ou não, estão transformando o mundo. E devemos responder adequadamente.