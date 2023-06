Num ano até agora muito fraco em matéria de teledramaturgia, o Globoplay está encontrando alguma aclamação com o lançamento de "Os Outros", de Lucas Paraizo. O drama apresentado em tom maniqueísta reforça a aposta da plataforma de streaming em produções de apelo popular, que podem transitar igualmente com sucesso na TV aberta.

Tal como em "O Deus da Carnificina", a peça da francesa Yasmina Reza adaptada para o cinema por Roman Polanski, a série da TV brasileira tem como ponto de partida um conflito que se estabelece entre dois casais após o filho de um deles agredir o filho do outro num espaço público.



A peça, lançada em 2008, segue muito atual na reflexão que propõe sobre intolerância. E esse é o maior mérito da opção de Paraizo em partir desta mesma premissa. Num país dividido como o Brasil, com um pé na barbárie até, "Os Outros" não faz o menor esforço para ser uma série altamente sintonizada com o seu tempo.

Antes da estreia, o roteirista e a diretora Luisa Lima também citaram os filmes "Parasita", "Relatos Selvagens" e "Beleza Americana" como exemplos de obras que retratam, nas palavras de Paraizo, processos de desconstrução de sociedades idealizadas. Essas boas referências, no entanto, aparecem bem diluídas em "Os Outros".



O roteirista brasileiro ambientou a sua história num amplo condomínio na Barra da Tijuca, com quadras de esporte e piscina, habitado por moradores de classe média baixa.



De um lado estão a dona de casa Cibele, vivida por Adriana Esteves, e o vendedor de eletrodomésticos Amâncio, papel de Thomas Aquino. No outro polo, estão a cabeleireira Mila, vivida por Maeve Jinkings, e Wando, um vendedor de carros, depois motorista de Uber, encarnado por Milhem Cortaz.



A escalação de Adriana Esteves e Milhem Cortaz nos papeis dos personagens de temperamento incontrolável, que a todo momento colocam fogo no parquinho, mostra que a produção não quis assumir maiores riscos. Ambos são atores excepcionais, mas estão nitidamente em terreno já percorrido antes.



No polo oposto, Maeve Jinkings e Thomas Aquino, vivendo os personagens que buscam conciliação, me despertaram maior interesse, ainda que também tenham atitudes e falas muito previsíveis.

Wando (Milhem Cortaz) na série 'Os Outros' - Estevam Avellar/Globo



Outros dois personagens importantes, a síndica do condomínio, vivida por Drica Moraes, e o ex-policial interpretado por Eduardo Sterblich, igualmente colocam em cena, sem sutileza alguma, temas muito atuais para o brasileiro, como a pequena corrupção do dia-a-dia e o descontrole no comércio e uso de armas.



A impressão é que, sem tempo a perder, disposto a agarrar o espectador pelo colarinho, Paraizo optou por desenhar personagens com poucas nuances nos primeiros quatro episódios. É difícil, até este ponto, entender por que os dois protagonistas agem de forma tão irracional. Eles são assim porque sim.



Paraizo está entre os principais roteiristas hoje em atividade, com o seu nome nos créditos de filmes como "Aos Teus Olhos" e "Gabriel e a Montanha", bem como em várias boas ficções da Globo, em especial "Sob Pressão", uma das melhores séries brasileiras já feitas, na qual assinou como autor principal a partir da segunda temporada.



Como "Rensga Hits" e "Filhas de Eva", exibidas em 2022, "Os Outros" é produto de um tempo de transição, no qual a Globo se mantém com os pés em duas canoas. Ou seja, procura consolidar a plataforma de streaming sem negligenciar do conteúdo para a TV aberta.



Estas três séries têm em comum o fato de serem produções de qualidade, com elenco de primeira, temáticas atraentes, mas pouco ambiciosas artisticamente, sem coragem de abrir mão de recursos fáceis.