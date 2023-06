O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), está poupando Lula (PT) de críticas no caso dos kit de robótica em que a Polícia Federal (PF) investigou um seus assessores diretos.

Arthur Lira e Lula conversam durante a solenidade de posse do petista no Congresso Nacional, em janeiro - Mauro Pimentel - 2.jan.2023/AFP

MIRA

Em conversas com interlocutores de diversos setores, Lira diz acreditar que o presidente não sabia que a investigação estava em andamento –e vira sua artilharia contra o ministro da Justiça, Flávio Dino, que é o chefe da Polícia Federal.

MIRA 2

O presidente da Câmara diz estar convencido de que a PF não mobilizaria tantas equipes para seguir e filmar diversas pessoas se o caso dos kits não tivesse sido elevado a prioridade máxima dentro da corporação.

MIRA 3

Embora o escândalo sobre os kit de robótica tenha sido revelado pela Folha em abril do ano passado, e as investigações tenham sido abertas no governo de Jair Bolsonaro (PL), o monitoramento dos suspeitos começou em novembro, quando Lula já estava eleito. Daí a conclusão de que as investigações tinham um foco definido: os assessores de Lira.

CINEMA

Como também mostrou a Folha, a PF conseguiu filmar um casal que fez retirada de dinheiro vivo em agência em Brasília e depois entregou os recursos para um motorista de Luciano Cavalcante, um dos mais próximos assessores de Arthur Lira.

PF acha cofre superlotado de dinheiro em operação contra aliados de Lira - Divulgação

CINEMA 2

A entrega foi feita em um hotel onde Cavalcante estava hospedado. Depois que o escândalo veio à tona, o assessor foi exonerado.

CÁ ENTRE NÓS

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi uma das autoridades convidadas para o "Diálogos Esfera", evento promovido pelo Esfera Brasil, grupo que tem o empresário João Camargo como fundador e presidente de seu conselho. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), esteve lá. O advogado Nelson Wilians e o ex-ministro e presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, também compareceram.