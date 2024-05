São Paulo

Fundador e atual vice-presidente do Solidariedade, o deputado federal Paulinho da Força (SP) afirma que o presidente Lula (PT) está criando dificuldades para o próprio governo com falas como a desta quarta-feira (1º), em ato do 1º de Maio, quando se referiu ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) como "nosso adversário municipal".

O petista também pediu votos para Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela Prefeitura de São Paulo, o que é vetado pela Justiça eleitoral até 16 de agosto.

Deputado Paulinho da Força, vice-presidente do Solidariedade, durante sessão na Câmara - Billy Boss-3.ago.2022/Folhapress

Aliado de Nunes, Paulinho destaca que os partidos que apoiam a reeleição a Nunes controlam nove ministérios do governo Lula, e que das legendas que fizeram parte da aliança do petista no primeiro turno em 2022, quatro hoje estão com o prefeito —Solidariedade, Pros (que em 2023 passou por fusão com o Solidariedade), Avante e Agir.

"Então Nunes é a verdadeira frente ampla. O Boulos é uma invenção do Lula em São Paulo. Ele tem apoio da federação do PT e o que mais? PSOL, PDT. O Lula erra quando tenta fazer aqui o terceiro turno da eleição presidencial", afirma o parlamentar.

Paulinho diz que a estratégia de Lula não vai dar certo.

Presidente Lula (PT) levanta o braço de Guilherme Boulos (PSOL) durante discurso do Dia do Trabalho - Zanone Fraissat-1ºmai.2024/Folhapress

"Ele fica pregando esse ódio, [ele diz] 'esse é o nosso adversário, nós contra eles, melhor aqui é o Boulos'. Como ele despreza os partidos que estão na base dele? Depois como ele pede voto no Congresso, à medida que trata todo mundo como adversário? Se é adversário aqui [em São Paulo], também vai ser lá. Ou seja, ele só cria dificuldade para o governo dele", conclui.

Em discurso no palanque do evento de 1º de Maio organizado pelas centrais sindicais no estacionamento da Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo, Lula afirmou que Boulos está participando de "uma verdadeira guerra aqui em São Paulo".

"Está disputando contra nosso adversário nacional, contra nosso adversário estadual e contra nosso adversário municipal. Está enfrentando três adversários", disse o presidente.