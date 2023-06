O jornalista, crítico de TV e colunista da Folha Mauricio Stycer lança nesta terça (20) o livro "O Homem do Sapato Branco: A Vida do Inventor do Mundo Cão na Televisão Brasileira" (editora Todavia).

O evento será realizado na Livraria da Tarde, em Pinheiros, São Paulo. Stycer vai bater um papo sobre a obra com a jornalista Bia Abramo.

O jornalista e colunista da Folha Mauricio Stycer - Zanone Fraissat -2.dez.2022/Folhapress

O Homem do Sapato Branco, como ficou conhecido Jacinto Figueira Júnior, foi um dos precursores do sensacionalismo na TV no país.

Stycer afirma que escolheu Jacinto como personagem central do livro porque, a partir da trajetória dele, é possível ver como esse tipo de programa se estabeleceu no país.

Atrações que transmitiam cirurgias, barracos de vizinhos, médiuns demonstrando habilidades, um homem que se dizia grávido, ceias para sem-teto e confusões na rua, além dos casos policiais, são o foco da obra.