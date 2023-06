Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos revela que apenas cerca de metade (51%) dos brasileiros concordam com a legalização do casamento entre pessoas do mesmo gênero. O levantamento foi realizado em 30 países entre fevereiro e março deste ano.

O índice nacional ficou cinco pontos percentuais abaixo da média global, de 56%. Já 15% das pessoas entrevistadas no Brasil afirmam que casais homoafetivos deveriam obter algum reconhecimento legal, mas não o de casar, enquanto 20% dizem não saber opinar sobre o assunto. E 14% não concordam com nenhum grau de igualdade em relação a casais heterossexuais.

Os países que lideram o ranking são Holanda e Portugal, ambos com 80%, seguido pela Espanha, onde 78% afirmam que concordam com casamento entre casais homoafetivos.

Os países em que menos pessoas concordam com o matrimônio entre pessoas do mesmo gênero foram Turquia (20%), Romênia (25%) e Singapura (32%).

Por outro lado, a pesquisa também mostrou que aproximadamente sete em cada dez brasileiros (69%) afirmam que casais do mesmo sexo devem ter os direitos garantidos para adoção de filhos. Neste quesito, o índice está acima da média global, que é de 64%.

O levantamento, intitulado "Global Advisor - LGBT+ Pride 2023", foi realizado com 22.514 entrevistados, sendo 1.000 do Brasil. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.

