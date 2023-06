O jornal infantojuvenil Joca, publicado pela Editora Magia de Ler, vai lançar o Instituto Joca no segundo semestre de 2023. A partir do projeto, pessoas físicas e empresas poderão doar assinaturas da publicação para escolas públicas.

Com as doações recebidas, o instituto comprará os periódicos da editora e distribuirá os exemplares do jornal nas instituições de ensino.

"A proposta é ampliar ainda mais esse trabalho [do Joca] e fazer com que a publicação chegue a mais escolas públicas pelo Brasil", diz Stéphanie Habrich, fundadora do jornal.

MEMÓRIA

A diretora teatral e tradutora Marina Nogaeva Tenório prestigiou a sessão solene em homenagem ao pai, o ex-vereador e líder sindical Luiz Tenório de Lima, o Tenorinho, na Câmara Municipal de São Paulo. A cerimônia, que celebrou o centenário de nascimento dele, ocorreu na semana passada. A iniciativa do tributo foi do vereador Toninho Vespoli (PSOL). O advogado e professor da USP Pierpaolo Bottini compareceu ao evento.