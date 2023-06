Em meio à disputa pela herança de Gugu Liberato, Rose Miriam fez uma declaração ao seu filho mais com o apresentador, João Augusto Liberato. "Amo meu filho independentemente de qualquer situação", escreveu ela em um post nas redes sociais.

Rose Di Matteo e Gugu, em foto do acervo da família - Arquivo Pessoal

A publicação mostra uma foto do primogênito ainda criança. "Esse olhar profundo é de uma pessoa que é preciosa para Deus. Eu conheço meu filho desde o primeiro dia dele no meu ventre, e sei o que vai nas profundezas do seu coração. Eu sei que o Espírito Santo está com ele, cuidando dele o tempo todo", diz a declaração de Rose.

E segue: "O João é um rapaz sensível e muito carinhoso, e cheio de amor ao próximo. Grandes dias virão para ele. Eu amo meu filho independentemente de qualquer situação. Amo demais minhas filhas também, elas são duas moças incríveis e belas! Tenham todos um lindo dia. O nosso Deus é um Deus de recomeços e Ele está de braços abertos para nos receber."

Rose Miriam e o filho estão de lados opostos na batalha judicial pela herança de Gugu.

Um mês após a morte do apresentador, Rose Miriam, mãe dos três filhos do apresentador e que se relacionou com ele por duas décadas, entrou na Justiça para ter o reconhecimento de união estável.

De um lado estão as gêmeas Sofia Liberato e Marina Liberato, de 19 anos, que se posicionam ao lado da mãe. Já João Augusto não concorda com a ação movida pela mãe e está ao lado da tia Aparecida Liberato, irmã de Gugu e contrária a Rose Miriam.

Na semana passada, nas audiências do processo movido por Rose, a família foi surpreendida sobre a existência de um suposto quarto filho do apresentador, o comerciante Ricardo Rocha.

Na quarta (23), os três filhos de Gugu e mais a irmã dele receberam uma intimação sobre a ação de investigação de paternidade "post mortem".

De acordo com a petição, a mãe do requerente, identificada como Otacília Gomes da Silva, teria conhecido "Antonio Augusto Moraes Liberato (o notório apresentador de televisão 'Gugu Liberato')" no segundo semestre de 1973, "em uma padaria que existia na rua Aimberê, nº 458, bairro de Perdizes, nesta capital".

A petição informa que "a genitora" trabalhava como babá e empregada doméstica "na residência de uma família nipônica" que morava ao lado da panificadora.

Ricardo Rocha nasceu em outubro de 1974. Na época, Gugu tinha 15 anos. Não era apresentador de televisão e sequer sonhava que um dia seria um dos homens mais famosos do Brasil.

Os irmãos, assim como a família, não se opõem a realização de um teste. Mas as gêmeas afirmam que acham absurdo que Gugu seja mesmo o pai do comerciante. "O meu pai teria 14 anos se isso aconteceu. Eu acho um pouco difícil ter acontecido", disse Marina em entrevista ao Fantástico (Globo).

Houve ainda uma segunda bomba nas audiências sobre o caso: uma carta de Rose, escrito à mão e enviado há alguns anos a Gugu, em que ela diz que sabia que o apresentador se encontrava com alguns rapazes.

O documento foi juntada ao processo.

Na noite de terça (20), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) validou o testamento deixado por Gugu, reconhecendo que os filhos ficariam com 75% dos bens, e os sobrinhos com 25%. O montante deixado pelo apresentador é avaliado em R$ 1 bilhão.

Tudo, no entanto, pode mudar caso Ricardo prove que é realmente filho de Gugu. Rose Miriam não é citada no testamento.