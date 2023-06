Uma bomba explodiu na audiência judicial convocada nesta quarta (21) para discutir o destino da herança de Gugu Liberato.

Nem bem entraram na sala em que testemunhas seriam ouvidas, os três filhos de Gugu —João Augusto, Marina e Sofia Liberato— e mais a irmã dele, Aparecida, foram avisados de que um oficial de Justiça estava no local para entregar a eles uma intimação.

Rose Di Matteo e Gugu, em foto do acervo da família - Arquivo Pessoal

Os quatro foram então informados da existência de uma ação de investigação de paternidade "post mortem" contra Gugu Liberato.

O suposto novo filho de Gugu se chama Ricardo Rocha, tem 48 anos, é comerciante e pede a reserva do quinhão que lhe caberia na herança caso se prove que ele é, mesmo, irmão dos herdeiros já reconhecidos.

O processo corre em segredo de Justiça.

Questionado, o advogado Nelson Wilians, que defende Rose Miriam, a mãe dos três filhos de Gugu, em ação de reconhecimento de união estável, afirma que "se ficar comprovada a paternidade, isso por si só já invalida o testamento", deixado pelo apresentador.

De acordo com a intimação, a mãe do requerente, identificada como Otacília Gomes da Silva, teria conhecido "Antonio Augusto Moraes Liberato (o notório apresentador de televisão 'Gugu Liberato')" no segundo semestre de 1973, "em uma padaria que existia na rua Aimberê, no 458, bairro de Perdizes, nesta capital".

A petição informa que "a genitora" trabalhava como babá e empregada doméstica "na residência de uma família nipônica" que morava ao lado da panificadora.

Ela ia diariamente à padaria, "oportunidade em que se encontrava com Antonio Augusto que, muito comunicativo, a flertava e, com o passar do tempo houve a evolução da amizade, alguns passeios, culminando em relacionamento íntimo entre eles".

Em 1974, depois de passar férias com a família para a qual trabalhava no litoral paulista, ela retornou e "constatou a gravidez".

Procurou Gugu para "lhe informar a novidade". Mas "este não mais foi encontrado naquele comércio, perdendo totalmente o contato".

O jovem, identificado como Ricardo Rocha, nasceu em outubro de 1974.

Quando Gugu iniciou sua carreira televisiva, diz a intimação, o adolescente começou a acompanhá-lo à distância, mas "entendeu protelar a busca do reconhecimento da paternidade para o futuro".

Com a morte de Gugu e a disputa pela herança, Ricardo teria decidido buscar seus direitos, movendo a ação de paternidade.

Ele pede um exame de DNA para que a ação seja apreciada sem delongas.

No caso de negativa, ele pede a exumação do cadáver de Gugu Liberato.

"Diante de eventual recusa dos herdeiros ou parentes em se submeter à coleta de material genético, que se mostra essencial para o deslinde da contenda, emerge necessária a realização da exumação do cadáver, com a consequente análise do material cadavérico."

Na noite de terça (20), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) validou o testamento deixado por Gugu em 2011.

O testamento não reconhece Rose Miriam como companheira em união estável. Isso inviabilizava o acesso dela, mãe dos três filhos do apresentador, à herança.

O montante é avaliado em R$ 1 bilhão e será dividido entre os três filhos —que ficam com 75% do valor—, além dos cinco sobrinhos —que ficam com os 25% restantes. Uma pensão vitalícia também está prevista para a mãe de Gugu, Maria do Céu Moraes, no valor de R$ 163 mil por mês.

O advogado Nelson Wilians afirmou que respeita a decisão, mas que irá recorrer. Segundo ele, o ato reverte a decisão do Tribunal de Justiça de reduzir a disposição da herança de Gugu, que por sua vez não respeita a parte legítima dos filhos.

"Se fosse intenção do apresentador Gugu deixar 25% da totalidade, ele teria testado 50% da parte disponível aos sobrinhos e não 25%", diz o advogado.

O processo movido por Rose Miriam para o reconhecimento da união estável continua em andamento.