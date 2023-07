Cantores, atores e intelectuais estão se mobilizando para ajudar a jornalista Mônica Figueiredo. Ex-diretora da revista Capricho, ela mora hoje em Lisboa e está com câncer de pulmão em estágio avançado.

Amiga de Mônica, a cantora Olivia Byington organizou uma vaquinha online para arrecadar fundos para o tratamento da jornalista. "Vim para Portugal na semana passada e a encontrei bem debilitada. Os médicos falaram que ela está com um tumor muito grande, que está comprimindo o coração", diz a artista à coluna.

A jornalista Mônica Figueiredo - @oliviabyington no Instagram

Na sexta-feira (28), Mônica foi internada no Hospital da Luz, que é particular e está localizado em Lisboa. "Ela está com muito líquido na pleura, e estão fazendo agora uma drenagem para retirar esse líquido. Ela não pode ser transferida neste momento. Precisa melhorar um pouco para conseguir fazer o tratamento no sistema de saúde pública", explica.

A mobilização captou, até a noite desta segunda (31), R$ 160 mil, superando a meta inicial de R$ 65 mil. "Não vamos fechar a vaquinha, porque ainda terão muitos custos e ela já têm muitas dívidas de exames e dessa internação no hospital particular", afirma Olivia.

"Mas ela está muito emocionada e muito contente com essa avalanche de pessoas doando e mandando mensagens", acrescenta a cantora.

Segundo amigos, Mônica vinha sentindo dores nas costas, mal-estar e cansaço, mas avaliava que as sensações eram decorrentes de uma Covid longa e do trabalho como bordadeira. A tristeza pela morte da cantora Rita Lee, que foi sua grande amiga, também era apontada como possível causa dos sintomas.

Após exames, porém, ela foi diagnosticada com câncer de pulmão.

"É muito comovente ver como ela é uma pessoa muito querida. A Mônica sempre teve uma facilidade grande de acesso aos adolescentes. Há muitas pessoas que se sentem como uma amiga dela mesmo sem conhecê-la pessoalmente", diz a designer Flávia Soares, que é comadre da jornalista.

É o caso da atriz Maria Ribeiro, que fez uma publicação em suas redes sociais pedindo doações para a jornalista. "Mônica foi minha amiga antes mesmo de ser. Editora da Capricho, me deu a mão em uma idade que a gente precisa de gente como ela. Sensível. Corajosa. Acolhedora. Atenta", escreveu a atriz.

Teté Ribeiro, repórter da Folha e que trabalhou com a jornalista na Capricho, lembra que Mônica tornou a revista para adolescentes um fenômeno cultural e de vendas. "A Capricho era uma publicação revolucionária e feminista. Se a Mônica estivesse atuando [na mídia hoje], seria como o filme 'Barbie', que parece coisa de menininha, mas é voltado ao empoderamento feminino", diz.

"É legal ver que as pessoas que tiveram contato com ela estão muito tocadas e querendo ajudar", completa Teté.