O economista e ex-BBB Gil do Vigor completará 32 anos nesta sexta-feira (14) com uma festa em sua nova casa no Recife. A celebração, segundo ele, será reservada para a família e alguns amigos. "Será algo mais intimista", diz ele à coluna.

O ex-BBB Gil do Vigor - Marcos Duarte/Divulgação

Gil, que faz doutorado na Califórnia nos Estados Unidos, ficará alguns dias no Brasil para cumprir compromissos profissionais e passar um tempo ao lado dos parentes. "Estar com eles é sempre um combustível de energia para mim", afirma.

A nova casa na capital de Pernambuco é a realização de um sonho para Gil. "Posso rodar o mundo, mas a minha terra sempre será o meu lugar", diz.

O economista lançou recentemente o Matemática do Vigor, canal no YouTube em que dá aulas preparatórias para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

SOM

As cantoras Maria Rita e Giulia Be participaram da terceira edição do Best New Artist Showcase, evento promovido pela Academia Latina da Gravação, responsável pelo Grammy Latino. A celebração ocorreu na noite de quarta (12), no Rooftop do Shopping Light, na região central de São Paulo.