O desempenho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à frente da pasta reduziu significativamente a avaliação negativa do mercado financeiro em relação ao governo Lula, aponta pesquisa Genial/Quaest.

De acordo com o levantamento, que ouviu 94 gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão das maiores casas de investimento do Rio de Janeiro e de São Paulo, a imagem negativa do governo entre o segmento atingiu, neste mês, o seu menor patamar: 44%. Em março deste ano, esse índice era de 90%, e em maio, de 86%.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Lula no Palácio do Planalto, em Brasília - Adriano Machado - 12.jan.2023/Reuters

Se no mês de março 98% dos entrevistados afirmavam que a política econômica do país estava indo na direção errada, desta vez essa percepção foi indicada por 53% das pessoas ouvidas.

"Essa melhora do governo foi impulsionada pelo trabalho do ministro da Fazenda. Haddad, que tinha 10% de avaliação positiva de seu trabalho em março, chegou a 65% em julho", afirmou o diretor da Quaest, Felipe Nunes, em publicação nas redes sociais.

Ainda de acordo com a pesquisa, 53% dos entrevistados dizem acreditar que a economia do país vai melhorar nos próximos 12 meses, ante 21% que afirmam crer em uma piora —em março, esta última parcela era de 78%.

Realizada entre os dias 6 e 10 de julho, a pesquisa Genial/Quaest afirma, no entanto, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda é rejeitado de forma expressiva pelo mercado financeiro, com 95% afirmando confiar pouco ou nada no mandatário. Em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), essa rejeição é de 82%.