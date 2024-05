O governo do Rio Grande do Sul estima inicialmente em R$ 30 bilhões o custo para mudar de local três cidades afetadas pelas enchentes no estado: Cruzeiro do Sul, Roca Sales e Muçum.

Imagens de drone mostram a destruição no município de Roca Sales, no vale do Taquari, causadas pelas fortes chuvas - Pedro Ladeira/folhapress

As três, com populações entre 5 e 10 mil habitantes, ficam à margem do rio Taquari, um dos mais afetados pelas fortes chuvas. No ano passado, em outro desastre no estado, já haviam sido inundadas.

A conclusão agora é que ao menos parte das populações desses municípios terá de ser transferida para áreas mais altas, para evitar tragédias futuras. O custo de realizar a operação, no entanto, que envolve desapropriações e construções, é considerado um complicador para um estado que já enfrenta dificuldades fiscais.