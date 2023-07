Lula (PT) voltou a se encontrar com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para uma conversa mais reservada dias antes do recesso do Judiciário.

O presidente Lula (PT) e o ministro do STF Alexandre de Moraes no Palácio do Planalto, em Brasília - Lucio Tavora - 18.abr.2023/Xinhua

ELOGIO

No meio do diálogo, o magistrado elogiou o ministro da Justiça, Flávio Dino. E disse mais: que ele era um bom nome para Lula indicar ao STF. A ministra Rosa Weber se aposentará em outubro, e o presidente terá que escolher um ministro —ou uma ministra— para o lugar dela.

SURPRESA

Depois da reunião, segundo interlocutores de Lula, o presidente relatou o teor da conversa a pessoas de seu círculo mais próximo. E revelou surpresa com a referência de Alexandre de Moraes a Dino.

SINAL

O elogio de Moraes a Dino não foi entendido, no entanto, como uma campanha do magistrado pelo ministro. Mas sim um sinal de que não haverá resistência no STF caso ele seja indicado para o cargo.

ALAVANCA

A referência alavancou, nos bastidores, o nome do ministro da Justiça. No próprio governo há uma leitura de que Dino, que não está pleiteando o cargo, poderia acabar aceitando uma eventual indicação.

CAMINHOS

É consenso no ministério que Dino tem estatura para planos políticos ambiciosos: ele já foi deputado, governador do estado do Maranhão, se elegeu senador e hoje é ministro. Poderia perfeitamente concorrer à Presidência.

PEDRAS

Em seu caminho, no entanto, estariam colocadas algumas pedras: o próprio Lula pode se candidatar à reeleição em 2026. Caso não concorra, o PT reivindicaria a cabeça de chapa —para Fernando Haddad, por exemplo.

PEDRAS 2

Dino encontra resistências no PT. E mesmo seu partido, o PSB, tem outro presidenciável: o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

NA ESTRADA

A cantora Roberta Sá, que se prepara para levar a turnê 'Sambasá' a cidades brasileiras a partir de agosto de 2023 - Anoush Abrar/Divulgação

A cantora Roberta Sá se prepara para trazer a turnê "Sambasá" ao Brasil após realizar uma série de shows em solo europeu. A artista apresentou o trabalho "Sambasá — Ao Vivo" em países como Portugal, Espanha e França, tendo encerrado a temporada no Montreux Jazz Festival, na Suíça, no fim de semana passado. De volta ao Brasil, Sá já tem dois shows programados no Sesc Pompeia, em São Paulo, para os dias 4 e 5 de agosto. Sua turnê ainda passará por Santos, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre, em datas a serem definidas