A modista Ednéia Carvalho, esposa do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, deu à luz a primeira filha do casal, Anesu, no domingo (16). O parto foi realizado no Hospital São Luiz, em São Paulo.

A recém-nascida veio ao mundo saudável e pesando mais de três quilos.

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e a modista Ednéia Carvalho, então gestante de sua primeira filha, Anesu - @neiafkn no Instagram

Seu nome, Anesu, é originário do Zimbábue e significa "Deus está entre nós".

"Como tem sido maravilhoso compartilhar sonhos com você! E o nosso maior sonho, nossa princesa tão desejada, está a caminho", escreveu Ednéia nas redes sociais, à época do anúncio da gravidez.

Ministro do terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Silvio Almeida é mestre em direito político e econômico pela Faculdade de Direito do Mackenzie e bacharel em direito na mesma universidade. Possui graduação em filosofia pela USP (Universidade de São Paulo), além de doutorado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da mesma universidade.

Palestrante e escritor, é também autor dos livros "Racismo Estrutural", "Marxismo e Questão Racial: Dossiê Margem Esquerda" e "Sartre: Direito e Política", entre outros.