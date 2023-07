A Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) da Prefeitura de São Paulo vem cancelando, desde fevereiro, a reunião com o grupo de acompanhamento do censo dos cortiços para apresentação dos resultados do levantamento.

A realização da pesquisa é uma promessa do ex-prefeito João Doria, mas não saiu do papel durante seu mandato. Em 2021 a pasta contratou, por meio de licitação, a empresa Qualitest para o trabalho. O último levantamento do tipo é de 2001.

GCM permite apenas a entrada de mulheres em prédio ocupado no centro de São Paulo, em 2022 - Mathilde Missioneiro/Folhapress

O grupo de acompanhamento faz reuniões mensais para acompanhar o processo e é formado por representantes do poder público e da sociedade civil. A coluna teve acesso a um email da Sehab, enviado em 10 de fevereiro, afirmando que a reunião daquele mês seria adiada para o dia 23 de março.

A pauta do encontro seria a "apresentação síntese dos resultados do censo de cortiço", segundo esse mesmo email.

No mês seguinte, porém, a pasta adiou mais uma vez o encontro, para o dia 13 de abril. Na véspera, no dia 12, a reunião foi cancelada. Desde então, não foi marcada nova data.

O censo é importante para a orientar a elaboração de políticas públicas de habitação da cidade. Ele é custeado pela Operação Urbana Centro, um programa de desenvolvimento da região central da capital paulista.

O atraso causou estranheza entre membros do grupo de acompanhamento ouvidos pela coluna, especialmente em um período em que a cidade discutia a revisão do Plano Diretor Estratégico.

O arquiteto e urbanista Guido Otero, representante do IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil) na Operação Urbana Centro, afirma à coluna que o censo é uma "demanda histórica dos movimentos sociais e é importantíssimo para entender a situação da cidade".

"Ele poderia trazer insumos importantes para o Plano Diretor, que sempre olha para a questão da habitação social", segue.

Procurada, a Sehab afirma, em nota, que o levantamento "está em fase de finalização, com a publicação prevista para as próximas semanas, após a consolidação do relatório com as informações das áreas mapeadas".

"Importante ressaltar que tal ação, realizada pela secretaria, tem como objetivo o planejamento e a criação de políticas públicas que possam melhorar a qualidade de vida dos moradores dessas áreas", diz ainda.