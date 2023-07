Pela primeira vez, o Prêmio Multishow será transmitido pela Globo. O evento, que terá edição comemorativa pelos seus 30 anos, será realizado no dia 7 de novembro. O conceito deste ano será "A música mexe com o Brasil".

Brunna Gonçalves e Ludmilla se beijam na premiação da cantora pelo hit do ano, 'Maldivas' - Reprodução

Outra novidade é a inclusão de duas novas categorias: Sertanejo do Ano e Samba/Pagode do Ano. O objetivo é, segundo os organizadores, "representar a pluralidade do país".

Desde o ano passado, há uma iniciativa de tornar o prêmio, que é considerado um dos mais importantes da música pop brasileira, mais diverso.

As categorias Cantora do Ano e Cantor do Ano, por exemplo, foram trocadas por Voz do Ano e Artista do Ano, sem distinções de gênero.

À MESA

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), debateu os rumos da reforma tributária em almoço organizado pelo grupo Lide, criado pelo ex-governador de São Paulo João Doria. O presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Isaac Sidney, compareceu ao evento, realizado na segunda (24), no hotel Palácio Tangará, em São Paulo. O empresário Washington Cinel, do grupo Gocil, e o presidente da Abras (Associação Brasileira de Supermercados), João Galassi, também marcaram presença.