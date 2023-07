A escritora Rosane Svartman, autora da novela "Vai na Fé", sucesso na faixa das sete da Globo, atuará como professora na sétima edição do Laboratório de Narrativas Negras e Indígenas para o Audiovisual.

O cantor Buchecha fez uma participação especial em "Vai na Fé", da autora Rosane Svartman - Divulgação

A iniciativa, que é uma parceria da emissora com a Festa Literária das Periferias (Flup), tem como objetivo abrir a porta do mercado para autores negros e indígenas.

Serão selecionados 20 participantes, que receberão uma ajuda de custo de R$ 2.000. As inscrições estão abertas até 31 de julho no site da Flup.

Além de Svartman, também darão aulas outros roteiristas da Globo, como Jorge Furtado, Elísio Lopes Jr., Pedro Riguetti, Thais Pontes, Renata Andrade, Mariana Jaspe e Antonio Prata, este último que é também colunista da Folha.

PALCO

A cineasta Julie Taymor, que assina a direção do musical da Broadway "O Rei Leão", e o ator Tiago Barbosa, que já interpretou o personagem Simba na adaptação do filme da Disney para o teatro, prestigiaram a reestreia do espetáculo no Teatro Renault, em São Paulo, na noite de quarta (19). O chef Erick Jacquin e a apresentadora Luciana Gimenez também estiveram lá.