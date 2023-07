O empresário Roberto Mantovani Filho, suspeito de hostilizar o ministro do STF Alexandre de Moraes em aeroporto na Itália, tem fotos ao lado de Lula (PT) e já foi apoiado por ele em campanha eleitoral.

O empresário Roberto Mantovani Filho ao lado de Lula em campanha eleitoral de 2004, quando se candidatou a prefeito de Santa Bárbara d'Oeste - Reprodução

Em 2004, quando Lula cumpria o seu primeiro mandato como presidente, Mantovani Filho foi candidato a prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo, pelo PL, tendo como vice na chapa Luis Vanderlei Larguesa, do PT.

Um dos santinhos de sua campanha mostra o empresário ao lado do petista. "Com Mantovani, o presidente Lula apoia Santa Barbara", diz a propaganda.

O texto ainda cita que a cidade terá a oportunidade de "eleger um prefeito cuja coligação está em perfeita sintonia com o governo federal (PT/PL em Brasília e PL/PT em Santa Bárbara)". Segundo o folheto, esta afinidade poderia alavancar o desenvolvimento do município. O PL só se tornaria partido do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2021.

"Com Mantovani prefeito, nossas reivindicações serão ouvidas em Brasília e os investimentos federais nas mais diversas áreas, principalmente a social, serão priorizados em nossa cidade", diz o texto.

Em outro santinho, há desenhos de caricaturas de Lula e Mantovani de mãos dadas.

Naquele mesmo ano, a irmã de Roberto Mantovani Filho, Maria Alice Mantovani, também se candidatou a vereadora pelo PT, sendo apoiada pelo irmão.

Visto como algoz por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos últimos anos, Moraes foi hostilizado no aeroporto italiano, aos gritos de "bandido", "comunista" e "comprado", e relatou um golpe contra seu filho, cujos óculos chegaram a cair.

Mantovani, que estava com Andreia Munarão, sua esposa, Alex Zanatta Bignotto, seu genro, e Giovanni Mantovani, seu filho, definiu a situação como "um entrevero". A defesa da família negou ofensa a Moraes e disse que acabou envolvida após hostilidade de outro grupo, mas se nega a expor detalhes e deixa perguntas sem respostas. Não comenta, porém, sobre a agressão ao filho do ministro do Supremo Tribunal Federal, atribuída ao empresário de Santa Bárbara.

O empresário deverá prestar depoimento nesta terça-feira (18) à Polícia Federal.

Em Santa Bárbara d’Oeste, antes do caso envolvendo Moraes, Mantovani é conhecido há décadas pela atuação como presidente do clube de futebol União Barbarense durante um período tido como áureo do time, no fim da década de 1990 e começo dos anos 2000.

Atualmente, Mantovani é filiado ao PSD.

Como mostrou a Folha, pouco antes da viagem na qual se deparou com Alexandre de Moraes em um aeroporto na Itália, o empresário chegou a ter uma conversa amistosa com seu antigo parceiro de chapa, Luis Vanderlei Larguesa, que é hoje presidente do PT em Santa Bárbara d’Oeste.

O empresário Roberto Mantovani Filho (direita), esposa e genro são abordados pela PF ao desembarcar no Brasil, em São Paulo - Arquivo pessoal

"Ele me apresentou [a quem estava com ele]. A única coisa é que ele fez uma observação: ‘olha, esse aqui é um grande político, amigo meu, tal: o único defeito dele é ser do PT’. Fez essa observação como muita gente faz, mas num tom descontraído", conta Larguesa, que manifestou estranhamento diante do episódio que envolveu Mantovani, Moraes e familiares de ambos na última sexta-feira (14) em Roma.

O ex-candidato a vice define Mantovani Filho como "conservador" e diz acreditar que tenha votado no então presidente em 2022. "Mas conheço um monte de gente que votou no Bolsonaro e que não tem perfil radical", diz.

Em Santa Bárbara, no segundo turno das eleições de 2022, 66% da população votou em Bolsonaro contra Lula.

À Folha, o advogado Ralph Tórtima Filho, que representa o empresário, diz que o ocorrido no aeroporto "não tem qualquer conotação política". "Não houve em momento algum nada direcionado ao ministro, em momento algum eles quiseram atingir a imagem pública do ministro."

De acordo com o advogado, a família está assustada com a repercussão do caso e "ciente que isso tudo logo vai ser esclarecido".

Tórtima Filho diz que Mantovani atualmente está aposentado e se dedica principalmente a cuidar dos netos. Já a esposa dele, segundo o defensor, atua como voluntária em entidades beneficentes.