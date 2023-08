O crítico, cineasta e fundador do festival de documentários É Tudo Verdade, Amir Labaki, será homenageado pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais durante a 22º edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. A cerimônia ocorrerá na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, no dia 23 deste mês.

O crítico Amir Labaki em seu apartamento, em São Paulo - Eduardo Knapp - 17.set.2020/Folhapress

ESTATUETA

Labaki será ovacionado por suas contribuições ao cinema documental brasileiro, por meio do festival que criou. Neste ano, a premiação terá como grande homenageado o cineasta paraibano Vladimir Carvalho, que assina obras como "O País de São Saruê" (1971) e "Rock Brasília – Era de Ouro" (2011).

NA TELINHA

A cantora Liniker e a atriz Taís Araujo estiveram juntas nos bastidores do Criança Esperança, da TV Globo, na noite de segunda (7). Sediada no anfiteatro do Riocentro, no Rio de Janeiro, a atração reuniu, pela primeira vez, as apresentadoras Xuxa, Angélica e Eliana em um mesmo palco. As cantoras Alcione e MC Carol também se apresentaram.