A Câmara dos Deputados sediará na quarta-feira (30) o ato de lançamento da Frente Parlamentar de Combate às Desigualdades. A iniciativa é do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), em parceria com a rede Ação Brasileira de Combate às Desigualdades (ABCD).

Cerca de 200 parlamentares de diferentes siglas endossaram a instalação do colegiado. Entre eles estão a da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) e os deputados Delegado Palumbo (MDB-SP), Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP), Marcos Pereira (Republicanos-SP), Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) e Felipe Becari (União-SP).

O plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, durante a sessão de posse dos parlamentares eleitos - Pedro Ladeira - 1º.fev.2023/Folhapress

Toda a bancada do PSOL apoiou a iniciativa de Boulos, e mais de 60 parlamentares do PT assinaram o requerimento de instalação da frente contra as desigualdades. A ideia é que o colegiado apresente propostas legislativas para o tema, que serão formuladas em conjunto com populares.

A cerimônia de instalação da frente ocorrerá no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, a partir das 9h de quarta-feira.