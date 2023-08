O cantor Chico Buarque e sua mulher, a advogada Carol Proner, receberam John Shipton, pai do fundador do Wikileaks, Julian Assange, na casa dos dois, no Rio de Janeiro, no último fim de semana.

Shipton veio ao Brasil para participar da pré-estreia do filme "Ithaka – A Luta de Julian Assange", que chegará às salas de cinemas na próxima quinta-feira (31).

O casal posou para uma foto ao lado dele. Chico aparece segurando uma máscara de papel com o rosto de Assange. Na imagem, o ativista aparece com a boca tapada por uma bandeira dos Estados Unidos.

Já Proner vestiu uma camiseta com o mesmo retrato, com os dizeres: "Liberdade para Assange". Ele vive desde 2019 numa prisão de segurança máxima no Reino Unido, sob a ameaça de ser extraditado para os EUA.

Como mostrou a coluna, Shipton viajou para várias capitais para promover o longa e chegou a se reunir com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, em Brasília.

Em 2015, o WikiLeaks divulgou informações confidenciais da Agência Nacional de Segurança dos EUA que revelavam que o governo americano espionava a então presidente Dilma Rousseff (PT), além de assessores e ministros. Ao todo, 29 telefones de membros e ex-integrantes da gestão petista haviam sido grampeados.

Antes, Assange já havia sido responsável por um dos maiores vazamentos de documentos secretos das Forças Armadas americanas. Com base na Lei de Espionagem, o governo dos EUA o acusa de 17 crimes que podem levá-lo a 175 anos de prisão.

Em junho do ano passado, após um longo imbróglio judicial, o governo do Reino Unido aprovou a extradição do fundador do Wikileaks.