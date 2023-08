O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, seu reunirá na tarde de terça-feira (22) com John Shipton, pai do fundador do Wikileaks, Julian Assange. O encontro será sediado no Palácio do Planalto, em Brasília.

Shipton veio ao Brasil para participar da pré-estreia do filme "Ithaka – A Luta de Julian Assange", que chegará às salas de cinemas no dia 31 deste mês. Além da capital federal, ele viajará a Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife nos próximos dias para promover o longa.

John Shipton, pai de Julian Assange, em cena do filme 'Ithaka' - Divulgação

Temas como liberdade de expressão e a atual situação de seu filho devem ser abordados durante o encontro com Pimenta. Assange vive desde 2019 numa prisão de segurança máxima no Reino Unido, sob a ameaça de ser extraditado para os Estados Unidos.

Em 2015, o WikiLeaks divulgou informações confidenciais da Agência Nacional de Segurança dos EUA que revelavam que o governo americano espionava a então presidente Dilma Rousseff (PT), além de assessores e ministros. Ao todo, 29 telefones de membros e ex-integrantes da gestão petista haviam sido grampeados.

Antes, Assange já havia sido responsável por um dos maiores vazamentos de documentos secretos das Forças Armadas americanas. Com base na Lei de Espionagem, o governo dos EUA o acusa de 17 crimes que podem levá-lo a 175 anos de prisão.

Em junho do ano passado, após um longo imbróglio judicial, o governo do Reino Unido aprovou a extradição do fundador do Wikileaks. A decisão chegou a ser alvo de críticas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), então candidato à Presidência.

"Que crime Assange cometeu?", questionou o petista. "Se ele for para os EUA, extraditado, certamente é prisão perpétua e certamente ele morrerá na cadeia", disse ainda.

Em entrevista à Folha na semana passada, Shipton falou sobre o apoio do presidente brasileiro ao seu filho. "Estive com Lula duas vezes, em Genebra e em Paris. Primeiro, logo após ele ser liberado da prisão. E, depois, um pouco antes da eleição. Como a maior parte dos líderes sul-americanos, ele apoia Julian", afirmou.