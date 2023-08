A gestão de Ricardo Nunes (MDB) à frente da Prefeitura de São Paulo diz estar em busca de políticas inovadoras e de saídas ainda não testadas para lidar com a população em situação de rua na capital paulista. A mobilização se dá após o prefeito ser alvo de duras críticas por promover ações consideradas truculentas.

Nunes assinará nesta segunda-feira (7) um acordo com uma instituição internacional que difunde a metodologia "housing first" (moradia primeiro), que busca garantir o acesso imediato à moradia para que pessoas que vivem nas ruas possam se reinserir socialmente.

Operação da Polícia Civil realizada em julho deste ano, na rua dos Gusmões, no centro de São Paulo, para prender traficantes no fluxo da cracolândia - Danilo Verpa - 22.jul.23/Folhapress

O modelo de atendimento é o mesmo empregado em São Paulo recentemente pelo padre Julio Lancellotti, em parceria com a organização Fundo Fica. A iniciativa adquiriu três imóveis para acolher 15 famílias que viviam sob viadutos da zona leste da cidade.

O pároco é um dos principais críticos das políticas adotadas por Nunes para o tema. No fim de maio, o prefeito chegou a chorar diante de Lancellotti, se dizendo pessoalmente atingido por suas opiniões, e pediu que o religioso o ajudasse. O episódio foi revelado pelo Painel.

O acordo desta segunda será assinado com o Institute of Global Homelessness (IGH), sediado em Chicago (EUA). A parceria foi costurada pelo secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), Carlos Bezerra, que esteve em cidades fora do país para conhecer soluções dadas ao problema social.

Por meio do pacto, a capital paulista fará parte do programa internacional Vanguard Cities e contará com o suporte de especialistas do IGH para enfrentar o défict habitacional. As cidades participantes também trocam experiências sobre o tema.

Atualmente, fazem parte do grupo os prefeitos de Londres e Manchester (Inglaterra), Helsinque (Finlândia), Medicine Hat e Edmonton (Canadá), Arica (Chile) e Houston (EUA).

A Prefeitura de São Paulo diz já ter se inspirado no modelo "housing first" com a criação do programa Vila Reencontro, que disponibiliza unidades modulares para habitação provisória de pessoas que vivem nas ruas.

