A vinda ao Brasil de uma delegação do Partido Democrata integrada por Alexandria Ocasio-Cortez é aguardada por integrantes do primeiro escalão do governo Lula. Ao menos quatro ministros já reservaram espaço em suas agendas para encontros bilaterais com os parlamentares norte-americanos.

A deputada Alexandria Ocasio-Cortez durante evento com parlamentares do Partido Democrata, em frente ao Capitólio, em Washington - Drew Angerer - 26.jan.2023/Getty Images via AFP

TAPETE VERMELHO

Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, das Relações Exteriores, Mauro Vieira, da Igualdade Racial, Anielle Franco, e dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, estão entre os que receberão a comitiva em Brasília.

RSVP

Um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está sendo articulado e aguarda resposta por parte do cerimonial do mandatário, o que só deve ocorrer em uma data mais próxima à da reunião.

RSVP 2

Além das agendas oficiais, um jantar mais informal com lideranças políticas brasileiras está sendo pensado para prestigiar os congressistas.

TRUPE

A deputada Ocasio-Cortez, também conhecida como AOC, virá ao país acompanhada dos deputados Joaquín Castro, Nydia Velázquez, Greg Casar e Maxwell Frost. A chefe de gabinete do senador Bernie Sanders, Misty Rebik, irá representá-lo.

CONEXÃO

Como mostrou a Folha, o objetivo da delegação é ajudar a traçar um plano para revitalizar a relação entre os Estados Unidos e a América Latina. A viagem ocorre de 14 a 21 de agosto e, além de Brasília, também prevê paradas em Santiago, no Chile, e em Bogotá, na Colômbia.

CONEXÃO 2

No mês passado, AOC apresentou um pedido para que o Departamento de Estado dos EUA, órgão responsável por comandar a diplomacia americana, libere documentos da inteligência do país sobre a ditadura militar brasileira (1964-1985). Anteriormente, a deputada protocolou, junto com o colega Joaquín Castro, um pedido deportação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dos EUA.

POP

AOC é um dos nomes de maior projeção da ala mais à esquerda de seu partido. Nas redes sociais, ela acumula mais de 13 milhões de seguidores no Twitter e 8,5 milhões no Instagram.

CORTINAS ABERTAS

