Os Correios afirmam ter batido recorde de mulheres em cargos de liderança dentro da estatal. A empresa nomeou oito funcionárias como superintendentes estaduais da empresa, o mais alto cargo nos estados.

As indicações ocorreram em Minas Gerais, no Rio Grande do Norte, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Ceará, em Pernambuco e em Santa Catarina.

Unidade dos Correios na rua da Consolação, em São Paulo - Danilo Verpa - 23.abr.2013/Folhapress

Além disso, os Correios têm duas mulheres em sua diretoria-executiva. A atual gestão da estatal vem implantando uma série de iniciativas voltadas para a equidade de gênero, como a criação de grupos de trabalho para combater o assédio dentro da empresa.

"Nosso compromisso é pela valorização das mulheres nos espaços de tomada de decisão da empresa", afirmou o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.