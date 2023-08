Um integrante da GCM (Guarda Civil Metropolitana) de São Paulo sacou uma arma dentro da USP (Universidade de São Paulo) fora de seu horário de trabalho, nesta quinta-feira (17), na capital paulista. De acordo com estudantes que presenciaram a cena, ele teria apontado o revólver para os alunos.

O guarda Marcelo Ferreira acompanhava o influenciador e ex-comentarista da Jovem Pan Lucas Pavanato, que foi à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da instituição para gravar um vídeo com os estudantes. Pavanato admite que o GCM sacou o revólver, mas nega que ele tenha sido apontada para alguém.

Frame de vídeo mostra momento em que integrante da GCM de São Paulo saca uma arma dentro da USP, na capital - Reprodução

Ex-chefe de gabinete do vereador paulistano Fernando Holiday (PL) e suplente a deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo, Pavanato tem um histórico de ir a lugares em que estão pessoas que defendem posições de esquerda para provocá-las. No ano passado, por exemplo, ele foi a um evento com a ex-deputada federal Manuela d'Ávila (PC do B) na PUC-SP para questionar mulheres feministas.

Desta vez, Pavanato diz ter ido à USP para gravar uma dinâmica que consistia em apresentar figuras célebres da esquerda e da direita, como o filósofo Karl Marx e a ex-primeira-ministra do Reino Unido Margaret Thatcher, a fim de descobrir quais seriam identificados. O objetivo, segundo ele, era verificar se os estudantes tinham conhecimento histórico sobre ambas as correntes ideológicas.

Em um vídeo publicado nas redes sociais pelo DCE (Diretório Central dos Estudantes) da USP, os alunos acusam o GCM de ter apontado a arma de fogo para o rosto de um estudante. Na peça, também é possível ver diversas pessoas entoando as palavras de ordem "recua, fascista, recua", enquanto cercavam Pavanato e o levavam para fora da FFLCH-USP.

Ferreira integra a escolta de Fernando Holiday na Câmara Municipal de São Paulo. Segundo o parlamentar, o guarda se encontrava de folga nesta quinta e, por isso, acompanhou Pavanato em seu compromisso.

"Ele só sacou no momento em que houve agressões. A nossa integridade estava em risco", afirma o ex-Jovem Pan à coluna. "Começaram a agredi-lo de diversas formas, batendo na cabeça dele, ameaçando tomar a arma. Ele sacou a arma, deixou de lado e falou: 'Gente, para, por favor'. Quando acalmaram, ele guardou."

Um vídeo de Pavanato mostra estudantes com pedaços de madeira em suas mãos, enquanto o GCM empurra um dos estudantes. Em outros trechos, o influenciador é empurrado, e um assistente seu tem o celular jogado ao chão.

Pavanato afirma que precisou recorrer a uma viatura da Polícia Militar para conseguir deixar o campus, e que posteriormente abriu um boletim de ocorrência.

Alguns dos presentes chegaram a associar o influenciador ao MBL (Movimento Brasil Livre), do qual já fez parte. O grupo, no entanto, se apressou em elaborar uma nota para negar qualquer ligação e para classificar o episódio como "lamentável" e "irresponsável".

"Sabemos, por experiência própria, que a violência da esquerda contra a direita é epidêmica. Mas sacar uma arma no espaço universitário é um absurdo ainda mais grave. Nunca respondemos a violência da esquerda com ignorância similar por saber que tal escalada pode redundar em desastre", diz o MBL.

"Essas pessoas não são do MBL e utilizam seus próprios meios e devem pagar, exclusivamente, as consequências dos seus atos", segue.

O vereador Fernando Holiday foi às redes para manifestar o seu apoio ao ex-chefe de gabinete. "A esquerda, mais uma vez, mostra o que há de pior nela. Agrediram o Lucas Pavanato na USP sem razão alguma", escreveu.

"A USP foi sequestrada pela esquerda radical, tomada por militantes que não trabalham, não estudam e que desperdiçam nosso dinheiro. Força, Pavanato!", disse ainda.