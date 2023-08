A cantora Ivete Sangalo vai receber convidados em cima de um trio elétrico na segunda temporada do Pipoca da Ivete, que estreia na Globo no dia 17 de setembro.

Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador - Victor Chapetta/AgNews

No novo quadro, a apresentadora vai circular por pontos turísticos de Salvador enquanto bate-papo com o artista participante. E ela também cantará durante o percurso.

A atração terá ainda outras novidades, como quadros em que ela vai ajudar pessoas a encontrar um amor.

No ano passado, a primeira temporada do programa teve audiência aquém do esperado pela Globo, marcando pouco menos de 10 pontos na Grande São Paulo, considerado o principal mercado publicitário do país.

CONTAGEM REGRESSIVA

